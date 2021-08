À ne pas manquer, ce soir, aux Jeux de Tokyo

Athlétisme

Trois Canadiens en demi-finales du 200 m : Andre De Grasse, Aaron Brown et Brendon Rodney. Photo : Getty Images

Après avoir remporté le bronze au 100 m, André De Grasse est de retour en piste, cette fois pour les qualifications au 200 m. Deux autres Canadiens, Aaron Brown et Brendon Rodney tenteront aussi de se tailler une place pour ces demi-finales, qui seront présentées demain matin (HAE).

Au lancer du marteau, Camryn Rogers sera de la finale du lancer du marteau féminin. En juin dernier, elle a remporté son deuxième titre de la NCAA au lancer du marteau, en établissant un record de 75,52 m.

Les autres Canadiens qui tenteront de se qualifier dans leur discipline respective sont : Kyra Constantine et Natasha McDonald (400 m), Mohammed Ahmed, Lucas Bruchet et Justyn Knight (5000 m), Elizabeth Gleadle (lancer du javelot) et Tim Nedow (lancer du poids).

Plusieurs autres finales seront disputées au stade sans représentants du Canada : le 400 m haies et le saut à la perche chez les hommes, et, du côté féminin, le 200 m, le 800 m et le saut en longueur.

CANOË-KAYAK

Roland Varga et Connor Fitzpatrick occupent le 3e rang en quarts de finale et obtiennent leur billet pour la demi-finale en canoë biplace 1 000 m chez les hommes! Photo : AP / Darron Cummings

Andréanne Langlois, Michelle Russell, Connor Fitzpatrick et Roland Varga prennent part aux demi-finales du K-1 200 m et du C-2 1000 m, dans l’espoir de disputer leurs finales en fin de soirée (heure du Canada). Leurs courses de qualification, hier, ont été convaincantes.

Gymnastique

Ellie Black effectue son exercice à la poutre lors des qualifications des Jeux de Tokyo. Photo : Getty Images / Jamie Squire

En gymnastique artistique, Ellie Black sera de retour en compétition pour la finale individuelle à la poutre. Elle avait déclaré forfait la semaine dernière lors de la finale du concours complet à cause d’une blessure à la cheville. La gymnaste américaine Simone Biles sera aussi de la finale après s’être retirée temporairement pour préserver sa santé mentale.

Voile

À la voile, en dériveur solitaire (Finn) masculin, Tom Radshaw s’est qualifié pour la finale au terme de dix courses disputées en cinq jours. Dix compétiteurs prendront le départ. Au terme de ses courses dimanche, il a indiqué qu’il sera trop loin pour viser une médaille, mais qu’il pourra certainement remonter au classement et décrocher un bon résultat .

Natation artistique

Les nageuses Claudia Holzner et Jacqueline Simoneau ont rendu hommage à la culture japonaise lors du programme libre en natation artistique. Photo : Radio-Canada

Deuxième journée de compétition pour Jacqueline Simoneau et Claudia Holzner en natation artistique en duo. C’est au tour du programme technique à être disputé. Le Canada occupe le 5e rang provisoire des préliminaires du programme libre en duo.

Escalade

L'athlète canadien Sean McColl tentera de remporter l'or en escalade aux Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Getty Images / TORU HANAI

C’est le début des compétitions olympiques d’escalade, une première historique.

Sean McColl tentera de se qualifier en combiné vitesse, combiné bloc et combiné difficulté. La finale sera disputée jeudi.

SPORTS D’ÉQUIPE

Le Canada a remporté son duel contre le Venezuela en volleyball masculin. Photo : Radio-Canada

C’est le début du tour éliminatoire en volleyball masculin. Le Canada affrontera le Comité olympique russe dans son match de quarts de finale à l’Aréna d’Ariake. Classés 4e du groupe A avec ses 2 victoires et 3 défaites en tour préliminaire, les Canadiens tenteront de se tailler une place pour les demi-finales.

Heather Bansley et Brandie Wilkerson ont perdu leur premier match du tournoi olympique de volleyball de plage. Photo : afp via getty images / ANGELA WEISS

Les deux duos canadiens en volleyball de plage féminin joueront leur match de quarts de finale à une heure d’intervalle mercredi matin (HAE).

Heather Bansley et Brandie Wilkerson affronteront la Lettonie, alors que Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes feront face à l’Australie. Une confrontation entre les duos de Canadiennes en demi-finale signifierait que le Canada obtiendrait une première médaille olympique dans cette discipline.

L'équipe canadienne féminine de water-polo affronte l'Espagne dans le 2e match du tour préliminaire aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Photo : Radio-Canada / Mark Humphrey

Au water-polo, les Canadiennes, 4es de leur groupe à la fin du tournoi préliminaire, affrontent en quarts de finale les Américaines, doubles championnes olympiques en titre.

L'équipe canadienne féminine de poursuite par équipes termine dernière lors de qualifications de Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Getty Images / Justin Setterfield

En cyclisme sur piste, on connaîtra les champions olympiques des courses de poursuite par équipe, autant chez les hommes que chez les femmes – au terme des courses de qualification et des finales disputées.

Du côté féminin, le Canada est représenté par Allison Beveridge, Jasmin Duehring, Annie Foreman-Mackey et Georgia Simmerling. Chez les hommes, l’équipe canadienne comprend Vincent De Haître, Michael Foley, Derek Gee et Jay Lamoureux.

Sports équestres

Mario Deslauriers et sa monture Bardolina 2 représentent le Canada au saut d'obstacles individuel. S’ils se qualifient, ils disputeront la finale au jour 12 des Jeux.