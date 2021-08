Jacqueline Simoneau et Claudia Holzner provisoirement 5es

Jacqueline Simoneau et Claudia Holzner ont pris le 5e rang provisoire des préliminaires du programme libre en duo au premier jour des compétitions de natation artistique. Lundi, au Centre aquatique de Tokyo, les Canadiennes ont obtenu 91,2333 points.

Les nageuses du Comité olympique russe (97,90000) sont 1res devant les Chinoises (96,2333) et les Ukrainiennes (94,9333).

Le duo canadien a offert une prestation énergique de son numéro à la thématique d’un hommage à la culture japonaise. D’entrée de jeu, la première poussée verticale très haute d’Holzner à sa coéquipière Simoneau a donné le ton.

Elles ont enchaîné les croisés de jambes tout en hauteur et en synchronisme avec un minimum d’erreurs. C’est surtout à la fin de leur prestation qu’elles ont sorti le grand jeu. Elles ont effectué plusieurs manœuvres avec la tête sous l’eau.

Les nageuses étaient satisfaites à leur sortie de la piscine et leur sentiment s’est confirmé lorsque leur note est apparue au tableau indicateur. L’accolade a suivi avec l'entraîneur Gabor Szauder qui leur a mentionné qu’elles avaient exécuté leur meilleur numéro cette saison.

Szauder avait été mis sur la sellette pour abus et harcèlement envers des nageuses l’automne dernier.

Il avait décidé de se retirer de ses fonctions en mars, mais avait été réintégré dans l’équipe en juin après avoir été blanchi des accusations à la suite de l’enquête disciplinaire menée par Natation Artistique Canada.

Le ROC en tête

Comme prévu, les représentantes du Comité olympique russe Svetlana Romashina et Svetlana Kolesnichenko ont fait honneur à leur statut de favorites. Les nageuses ont été spectaculaires et précises dans leur programme. Elles ont passé de nombreuses secondes la tête sous l’eau sans même paraître à bout de souffle.

Rappelons que Romashina est quintuple championne olympique (2 fois en duo et 3 fois en équipe) et que Kolesnichenko est aussi montée sur la plus haute marche du podium de la compétition par équipe à Rio.

Les Chinoises Huang Xuechen et Sun Wenyan, toutes deux doubles médaillées d’argent à Rio, visent l’or à Tokyo. Malgré leur prestation très technique et rapide, elles ont accusé un retard de 1,6667 points sur les Russes.

À voir : Visionnez la compétition en entier

La surprise est venue de Marta Fiedina et d'Anastasiya Savchuk. Les Ukrainiennes ont réussi à déloger les Japonaises, 4es, qui suivent habituellement les Chinoises au troisième rang.

Le programme technique sera disputé mardi.