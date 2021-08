Les parents de Tammara Thibeault fiers du parcours de leur fille

Les parents de Tammara Thibeault sont fiers du parcours de leur fille qui a eu le courage de poursuivre l’entraînement, malgré la pandémie. Elle a d'ailleurs passé une partie de son confinement à Shawinigan, où elle a aussi maintenu le rythme.

C’était difficile [pour elle] de perdre, parce qu’elle avait vraiment tout donné , explique sa mère, Judeline Corriveau, qui a parlé au téléphone avec la boxeuse après chaque combat.

Elle était déçue et triste d’avoir perdu, mais nous, comme parents, on était extrêmement fiers. Une citation de :Judeline Corriveau mère de Tammara Thibeault

Son père, qui a lui-même évolué dans le monde de la boxe, rappelle que sa fille affrontait une adversaire coriace .

Patrick Thibeault et sa conjointe se sont levés la nuit pour regarder ses combats, mais ils auraient préféré y être en personne.

On aurait aimé cela être à Tokyo, au Japon, c’est quelque chose qu’on avait planifié depuis longtemps, parce que ça a toujours été un rêve. On avait dit à Tammara que si un jour elle se rendait aux Olympiques, on irait au Japon avec elle , ajoute-t-il.

Tammara Thibeault devrait poursuivre son parcours jusqu’aux prochains Jeux, à Paris, en 2024.

Ce n’est que partie remise, c’est ce que notre fille nous a dit , a raconté Judeline Corriveau, en entrevue dimanche à partir de la résidence familiale à Shawinigan.

Avec les informations de Jérémie Camirand