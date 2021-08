Les gymnastes chinois signent un doublé aux anneaux

Le duo de Chinois composé de Liu Yang et de You Hao a dominé l'épreuve avec des pointages de 15,500 et de 15,300. Ils ont respectivement gagné l’or et l’argent. Le Grec Eleftherios Petrounias, champion olympique en titre, a mis la main sur le bronze avec un score de 15,200.

Jade Carey Photo : Getty Images / Adam Pretty

Un peu plus tard, la finale féminine au sol a été remportée par l’Américaine Jade Carey, avec un pointage de 14,366. L'Italienne Vanessa Ferrari a terminé au 2e rang, tandis que la Japonaise Mai Murakami et l’athlète du Comité olympique russe (ROC) Angelina Melnikova se sont partagé le bronze.

L’Américaine et championne olympique en titre au sol, Simone Biles, était à nouveau absente pour cette finale. Elle sera de retour en action à la poutre, mardi, tout comme la Canadienne Ellie Black.

Shin Jea-hwan Photo : Getty Images / Jamie Squire

En fin de journée, le Sud-Coréen Shin Jea-hwan est monté sur la première marche du podium à la table de saut. Le représentant du ROC Denis Abliazin a conclu 2e et l’Arménien Artur Davtyan a complété le trio de tête.

En plus de la finale féminine à la poutre, les finales masculines aux barres parallèles et à la barre fixe auront lieu mardi. Après quoi, les épreuves de gymnastique artistique seront terminées dans ces Jeux d'été.