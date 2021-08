La cavalière Colleen Loach s’arrête en qualifications au saut d’obstacles

Le parcours de la cavalière Colleen Loach et de son cheval Qorry Blue D’Argouges a pris fin à l'étape des qualifications au saut d’obstacles, lundi, au concours complet individuel des Jeux de Tokyo.

Loach et sa monture ont accroché deux barrières et ont ainsi obtenu huit points de pénalité. En additionnant les pénalités obtenues au dressage et au cross-country, Loach termine avec un cumulatif de 50,80 points, bon pour le 28e rang.

Seuls les 25 premiers au classement obtenaient leur place à la finale individuelle du saut d’obstacles. Aucun cavalier canadien n'y participera.

Au concours par équipe, la Grande-Bretagne a mis la main sur l’or. Elle est accompagnée sur le podium par l’Australie, médaillé d'argent, et la France, en bronze.