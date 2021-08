Soccer : Jessie Fleming propulse le Canada en finale du tournoi olympique

La manière était loin d'être impressionnante, mais c'est le résultat qui compte, diront plusieurs. Un tir de pénalité de Jessie Fleming a permis aux joueuses de Bev Priestman de triompher contre leurs plus grandes rivales, chose qu'elles n'avaient jamais faite sur la scène olympique.

C'est bien d'avoir pu obtenir notre revanche, mais surtout d'avoir la chance de jouer pour la médaille d'or , s'est réjouie la capitaine Christine Sinclair après la rencontre.

Nous ne sommes pas encore satisfaites, nous avons encore la médaille d'or en tête. Pourquoi venir jusqu'ici si ce n'est pas pour aller jusqu'au bout? Une citation de :Bev Priestman, entraîneuse-chef de l'équipe canadienne féminine de soccer

Les États-Unis ont entamé le match avec force en balançant plusieurs ballons aériens dans la surface de réparation de Stephanie Labbé, sans toutefois parvenir à créer une occasion franche.

À la 20e minute, la gardienne américaine Alyssa Naeher s'est blessée après avoir chuté en tentant d'intercepter un centre canadien. Elle a tenté de poursuivre le match, mais a finalement dû se résigner à être remplacée moins de 10 minutes plus tard.

Les protégées de Bev Priestman ont par la suite dominé la possession du ballon pour le reste de la première mi-temps. Elles aussi n'ont pas été en mesure d'inquiéter la gardienne appelée en renfort, Adrianna Franch.

L'héroïne du match précédent en quarts de finale contre le Brésil, Stephanie Labbé, a été la première à devoir se signaler. À la 65e minute, l'Albertaine a été solide pour repousser la frappe enroulée de l'attaquante Carli Lloyd.

Le calme olympien de la jeune Fleming

Le moment clé de ce match est survenu quelques instants plus tard. Deanne Rose a utilisé sa vitesse pour surprendre la défenseuse Tierna Davidson, qui, en tentant de dégager le ballon, a commis une faute sur la Canadienne dans sa surface de réparation.

À la surprise de plusieurs, c'est Fleming, et non Christine Sinclair, qui s'est avancée pour prendre le tir de pénalité. La milieu de terrain de 23 ans a fait bon usage de cette occasion en or pour offrir l'avance aux siennes. Sa frappe, d'une précision chirurgicale, n'a laissé aucune chance à Franch.

Je pensais uniquement à l'endroit où je voulais envoyer le ballon. J'ai pris une grande respiration et je savais que j'allais marquer , a affirmé l'Ontarienne.

Il s'agissait du premier tir cadré des Canadiennes depuis le début du match, et seulement leur deuxième tentative vers le filet adverse.

Carli Lloyd a bien failli envoyer les deux équipes en prolongation avec moins de cinq minutes à écouler, mais sa reprise de la tête a trouvé la barre transversale.

Les derniers instants du match ont paru interminables pour les supporteurs canadiens, mais la ligne défensive organisée par Kadeisha Buchanan a tenu le coup.

Malgré la domination américaine, Christine Sinclair et compagnie sont certaines d'améliorer leur résultat des Jeux de Londres et de Rio, où elles avaient obtenu la médaille de bronze.

Maintenant qu'elles nous ont battu, je leur souhaite la médaille d'or , a déclaré l'Américaine Megan Rapinoe. L'attaquante de 36 ans était particulièrement contente pour Quinn, sa coéquipière de l'OL Reign qui pourrait devenir le première athlète ouvertement transgenre à remporter une médaille d'or olympique.

En grande finale, le Canada croisera le fer avec le gagnant du duel opposant l'Australie à la Suède.