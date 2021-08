Les soeurs Stafford en demi-finales du 1500 m

Le 1500 m devient une histoire de famille pour la délégation canadienne aux Jeux de Tokyo. Les soeurs Gabriela DeBues-Stafford et Lucia Stafford se sont qualifiées pour les demi-finales, lundi. L’autre Canadienne, Natalia Hawthorn, est éliminée.

Gabriela DeBues-Stafford s’élançait dans la première vague, qu’elle a facilement remportée. Elle s’est placée en position de tête dès le début de la course et elle y est restée jusqu’à la ligne d’arrivée.

Sa soeur cadette, Lucia Stafford, peut être très fière de sa première grande expérience sur la scène internationale. En 7e position dans les derniers mètres de la troisième vague, elle a tout donné pour vider son réservoir olympique.

Elle a été incapable de rattraper les six premières coureuses, qui se qualifiaient automatiquement. Toutefois, c’était le moment parfait pour établir son record personnel. Son chrono de 4 min 3 s et 52/100 lui permet de se classer parmi les six coureuses repêchées pour les demi-finales.

La Néerlandaise Sifan Hassan a chuté lors des qualifications du 1500 m. Photo : Getty Images / Michael Steele

L’histoire de la deuxième vague est celle de la Néerlandaise Sifan Hassan. Une autre coureuse l’a entraînée dans sa chute, quelques secondes seulement après la cloche du dernier tour. Loin d’être abattue, elle s’est relevée et est passée à la vitesse supérieure. En moins de 400 m, elle a rattrapé puis dépassé tout le peloton pour remporter la vague.

La Canadienne Natalia Hawthorn a elle-même failli perdre pied dans un incident différent. Elle a toutefois maintenu son équilibre de justesse. Natalia Hawthorn était 6e avec moins de 200 m à faire, mais elle a franchi la ligne d’arrivée 10e. Son chrono de 4:08,04 est insuffisant pour être repêchée. Elle est donc éliminée.

Au terme des trois vagues, toutes les favorites du 1500 m se sont qualifiées pour les demi-finales qui seront disputées mercredi.