Canoë-kayak : Andréanne Langlois devra passer par les quarts de finale

La Québécoise Andréanne Langlois et l'Ontarienne Michelle Smith étaient des qualifications au K-1 200 m féminin lors des premières courses du jour dans la baie de Tokyo.

Langlois a connu un excellent départ pour s’emparer rapidement des commandes dans sa vague. Elle a cependant été doublée par quatre compétitrices dans la deuxième moitié du parcours pour être reléguée en quarts de finale.

Elle a conclu la distance avec un temps de 41 s 525/1000.

Constat similaire pour sa compatriote Michelle Smith qui s'est classée 5e de sa vague en 42,236 s.

Pour leur part, Connor Fitzpatrick et Roland Varga étaient du départ de la première course de qualifications à l'épreuve masculine du C-2 1000 m. Le duo canadien a connu une sortie difficile et n'a jamais été dans le coup. Il a finalement terminé 5e avec un chrono de 3:49,263.

Quelques minutes plus tard, Simon McTavish, d'Oakville, en Ontario, a signé le 5e temps (3:43,512) de sa vague aux qualifications du K-1 1000 m masculin.

Simon McTavish termine sa vague de qualification au 5e rang Photo : Radio-Canada

Les Ontariennes Alanna Bray-Lougheed et Madeline Schmidt ont fermé la marche pour le Canada lors de ces qualifications. Dans la dernière course de la séance, en K-2 500 m, elles ont terminé au 5e et dernier échelon en 1:49,776.

Les deux meilleurs à l'issue de chaque vague de qualifications accédaient directement aux demi-finales prévues mardi.

Les autres embarcations devront quant à elles passer par les quarts de finale qui s'amorceront sur le coup de 23 h (HAE).

