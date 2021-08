L'athlète, médaillée de bronze à Rio en 2016, dresse un bilan positif de ses troisièmes Jeux.

C’est sûr qu’il y a des petites choses que j’aurais aimé faire mieux , affirme la nageuse, ajoutant qu’ en général, je suis quand même très fière de moi .

J’ai réalisé pas mal plus que ce que je pensais réaliser au cours des dernières années. Une citation de :Katerine Savard

Katerine Savard a participé aux demi-finales du 100 m papillon après avoir inscrit le 5e temps de sa carrière, une performance de 57,51 s qu’elle n’avait jamais égalée en six ans.

Elle a par la suite pris part au 4 x 100 m quatre nages aux côtés de Javier Acevedo, Gabe Mastromatteo et Rebecca Smith. L'équipe a terminé en 13e position.

Margaret Mac Neil et Katerine Savard se sont qualifiées pour les demi-finales des Jeux olympiques de Tokyo. L'équipe du 4 x 100 m s'est qualifiée pour la finale. Photo : Getty Images / Maddie Meyer

Le Canada parmi les meilleures nations en natation

Katerine Savard revient chez elle sans médaille au cou, mais avec la fierté d’avoir participé à l’émergence d’une élite canadienne.

Dans les dernières années, Natation Canada a montré qu’on est rendus dans les meilleurs au monde et on garde cette position-là d’année en année. Je pense qu’on peut être très fiers de ce qu’on réalise. Une citation de :Katerine Savard

Ces Jeux olympiques avaient une saveur bien particulière pour Katerine Savard, qui a dû surmonter, il y a 6 ans, la déception de rater les qualifications aux essais canadiens dans son épreuve de prédilection, le 100 m papillon, pour Rio.

Katerine Savard (à gauche) célèbre sa médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Photo : Reuters / David Gray

Puis, elle a dû affronter et vaincre des mois de remises en question personnelles quant à sa place dans un sport qu’elle avait tant aimé, et qui lui avait permis de décrocher une médaille en 2016.

À Tokyo, la compétition l’attendait. Le public, lui, brillait par son absence.

Pour les non-spectateurs, je pense qu’on avait été quand même préparé à ça , explique la nageuse. On a eu les qualifications olympiques qui avaient été sans spectateur, donc on avait une certaine expérience.

Mine de rien, ils ont quand même réussi à recréer l’ambiance de course. On ne le voyait pas beaucoup, qu’il n’y avait pas de spectateurs. Une citation de :Katerine Savard

L’absence de la famille et des proches, cependant, était plus notable. J’avais des contacts avec eux tous les jours, et je suis certaine qu’ils me regardaient à la télévision, ajoute l’athlète. Je les avais quand même derrière moi!

Un bref repos avant de replonger

Quelques jours de repos attendent Katerine Savard à son retour à la maison. Elle retrouvera bien vite la compétition. Elle fera partie de l’équipe Cali Condors dans la Ligue internationale de natation, mise en place il y a deux ans.

Quant à une quatrième participation olympique à Paris, en 2024, l’athlète attend d’abord de revenir de Tokyo avant de se prononcer.

Je ne suis pas encore certaine de ce qui va m’arriver dans les prochaines années , confie-t-elle. Probablement que ce sont mes derniers Jeux, mais ce n’est pas la fin de la compétition pour moi. Dès septembre, je participe à la Ligue internationale de natation. Je vais prendre quelques journées de repos et puis après, je reprends l’entraînement.

Avec les informations de Jérôme Bergeron