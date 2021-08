Andre De Grasse passe en finale du 100 m

L’Ontarien de 26 ans a terminé à deux centièmes de seconde l'Américain Fred Kerley, qui l'a emporté en 9 s 96/100.

Andre De Grasse sera de la finale Photo : Getty Images / Patrick Smith

Au départ de la troisième vague, le Chinois Su Bingtian et l’Américain Ronnie Baker ont signé le temps le plus rapide des demi-finales, soit 9,83 s.

Dans cette même vague, la plus rapide des trois, l'Italien Lamont Marcel Jacobs (9,84 s) et Akani Simbine (9,90 s) ont également été plus vites que De Grasse, qui a obtenu le sixième temps des demi-finales, à égalité avec le Britannique Zharnel Hughes.

Le Canadien avait dominé les qualifications, samedi, en égalant son meilleur temps de la saison (9,91 s).

Il tentera de succéder au Jamaïcain Usain Bolt, triple champion olympique en titre de la distance, plus tard en soirée au Japon (8h50, HAE).

Aux Jeux de Rio, en 2016, De Grasse avait obtenu le bronze au 100 m. Il avait ajouté une médaille d’argent au 200 m et de bronze au relais 4 x 100 m.

Plus de détails suivront.