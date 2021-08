La gymnaste Shallon Olsen termine 7e à la table de saut

La gymnaste canadienne Shallon Olsen a pris le 7e et avant-dernier rang de la finale olympique à la table de saut, dimanche, aux Jeux de Tokyo. Il s'agit dans son cas d'une légère progression par rapport aux Jeux de Rio.

Olsen a enregistré un premier pointage de 14,700 et un second, un brin inférieur, de 14,400, lui conférant une moyenne de 14,550. La Brésilienne Rebeca Andrade (15,083) a enlevé les honneurs de l'épreuve, devant l'Américaine Mykayla Skinner (14,916) et la Sud-Coréenne Yeo Seo-jeon (14,733).

Il y a bien exactement une semaine, la Britanno-Colombienne s'était qualifiée pour la finale olympique à la table de saut grâce à une note de 14,966, bonne pour la 6e place au tour préliminaire.

Aux Jeux de Rio, Olsen avait également participé à la finale de cet appareil. L'athlète de 21 ans avait pris le 8e échelon à son baptême olympique.

Plus de détails à venir.

Un premier titre olympique pour Israël

De son côté, le gymnaste Artem Dolgopyat a triomphé par la plus petite des marges aux exercices au sol pour offrir à son pays, Israël, une première médaille d'or à sa récolte olympique.

L'Israélien a obtenu un score de 14,933 points grâce à une exécution de 8,433 durant son programme qui avait un niveau de difficulté de 6,600. Dolgopyat s'est toutefois fait attribuer une pénalité d'un dixième de points lorsque l'un de ses pieds s'est retrouvé à l'extérieur du carré, après une vrille.

L'Israélien Artem Dolgopyat remporte la médaille d'or de justesse aux exercices au sol en gymnastique artistique, à Tokyo. Photo : Getty Images / Maja Hitij

Au 2e rang, l'Espagnol Rayderley Zapata a obtenu exactement le même pointage de 14,933. Le premier bris d'égalité est l'exécution, où les deux gymnastes ont été identiques.

Le degré de difficulté a fait pencher la balance en faveur du représentant d'Israël. Si Dolgopyat avait mis son autre pied à l'extérieur du carré lors de sa vrille moins maîtrisée, la pénalité lui aurait coûté la médaille d'or.

Le Chinois Xiao Ruoteng a complété le podium grâce à un score de 14,766 points et repartira donc de Tokyo avec une médaille de bronze.