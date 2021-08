Jennifer Abel rate la cible en finale du 3 m

Après un bon départ, la Québécoise de 29 ans a connu des difficultés avec son troisième plongeon, un double périlleux et demi renversé, pour lequel elle a obtenu une maigre note de 39. Elle est alors passée du 3e au 9e rang et était déjà sortie de la course.

Abel s'est reprise à ses deux passages suivants sur le tremplin, mais l'écart avec les meneuses était simplement trop grand. Elle a conclu avec 297,45 points, soit 44 de moins qu’en demi-finale, où elle s’était classée troisième.

Le podium échappe à Jennifer Abel Photo : Getty Images / Al Bello

Impériale du début à la fin de l’épreuve, la Chinoise Shi Tingmao a conservé son titre olympique en obtenant une impressionnante note de 383,50 en finale. Elle a devancé par 35 points sa plus proche rivale, sa compatriote Han Wang (348,75). L’Américaine Krysta Palmer (343,75) a complété le podium.

Tingmao et Wang avaient également dominé le 3 m synchro plus tôt en semaine, à Tokyo.

Jennifer Abel garde la tête haute malgré une huitième place Photo : Getty Images / Al Bello

Abel avait fini 13e à Pékin en 2008, 6e à Londres en 2012 et 4e à Rio en 2016 au 3 m individuel.

Médaillée de bronze en synchro avec Émilie Heymans à Londres, elle avait quitté Rio bredouille après avoir conclu au pied du podium en solo et en synchro avec Pamela Ware.

Déterminée à conclure sa carrière olympique autrement, Abel a rempli une partie de sa mission à Tokyo en décrochant l’argent avec Mélissa Citrini-Beaulieu au 3 m synchronisé.