Kristel Ngarlem un peu à court, 2e du groupe B

La Canadienne de 26 ans a pris le 2e rang du groupe B avec un total de 218 kg, tout juste derrière la Britannique Emily Victoria Godley (222 kg). Elle devrait terminer la compétition au 10e rang, après les performances des 8 athlètes du groupe A.

Ce sont mes premiers Jeux et c’était stressant. Je voulais faire le plus de levées possible et m’amuser. J’ai réussi plus à l’arraché, ce n’est pas une habitude pour moi, alors je suis contente d’avoir au moins réussi mes premiers essais. Pour ça, je suis contente , a mentionné Ngarlem après la compétition.

Ngarlem a levé sa meilleure charge à l’arraché lors de son deuxième essai. Très calme, elle a soulevé 95 kg avant de complètement rater sa tentative à 97 kg.

À l’épaulé-jeté, l’haltérophile montréalaise a levé 123 kg à son premier essai pour prendre le contrôle de la compétition. Mais le succès de son adversaire britannique à 124 kg l’a forcée à surcharger sa barre de 2 kg supplémentaires.

Ce poids de 126 kg a fait la différence. Elle a presque réussi son deuxième essai, mais a complètement raté sa dernière tentative et a terminé l’épreuve sur les fesses.

Je suis olympienne et je suis contente. J'ai levé un peu moins que ce que j'aurais pu faire, mais je me suis entraînée fort et j’ai tout donné sur la plateforme. Ça n'a pas été une année facile, alors je peux juste apprécier et prendre du repos en vue de Paris pour être dans le groupe A et peut-être viser une médaille, qui sait , a ajouté l'haltérophile.

Le record personnel de Ngarlem est de 233 kg. Elle l'a réalisé à la Coupe du monde de Rome en 2020.

La Canadienne prendra maintenant toute cette expérience dans ses bagages en vue des Jeux de 2024 à Paris.