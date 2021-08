Colleen Loach grimpe au 26e rang provisoire du concours complet

Classées 42e à l’issue de l’épreuve de dressage, la cavalière Colleen Loach et sa monture Qorry Blue d’Argouges sont montées au 26e rang du concours complet après avoir conclu le cross-country avec 7,20 points de pénalité, dimanche.

Cette performance porte le cumulatif de la Québécoise à 42,80.

Le Britannique Oliver Townend et son cheval Ballaghmor Class ont enregistré un sans-faute au cross-country. Ils trônent désormais au sommet du classement avec un total de 23,6 points de pénalité. Ils sont suivis de près par l’Allemande Julia Krajewski et Amande de B’neville, qui ont seulement récolté 0,40 point de pénalité dimanche.

En tête à la suite de l’épreuve de dressage, l’Allemand Michael Jung et Chipmunk Frh ont connu plus de difficulté lors de ce deuxième segment du concours complet. Ils ont reçu 11 points de pénalité et ont glissé au 10e rang provisoire avec 32,10.

Colleen Loach s’était classée 42e du concours complet aux Jeux olympiques de Rio. Elle est la seule représentante du Canada au concours complet. Sa coéquipière Jessica Phoenix a dû se retirer des Jeux en raison d'une blessure à sa monture Pavarotti.

Le concours complet prendra fin lundi avec la présentation du saut d’obstacles.