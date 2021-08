Simone Biles forfait pour la finale au sol

La vedette de la gymnastique américaine Simone Biles a déclaré forfait pour la finale au sol de lundi après avoir déjà renoncé aux finales du concours individuel complet , de la table de saut et des barres asymétriques , a annoncé dimanche la Fédération américaine de gymnastique sur son compte Twitter.

Simone se retire de la finale du sol et prendra sa décision pour la poutre (qui se tient mardi, NDLR) plus tard , a fait savoir USA Gymnastics, alors que l'Américaine a stoppé la compétition pour préserver sa santé mentale et physique depuis le concours complet par équipe.

L'épreuve de la poutre constitue la dernière occasion de voir Simone Biles en compétition aux Jeux de Tokyo.