Geneviève Lalonde bat le record canadien et accède à la finale du 3000 m steeple

Geneviève Lalonde sera de la finale au 3000 m steeple féminin. Dimanche, la Canadienne a fait fi de la chaleur accablante au stade olympique de Tokyo pour terminer au 4e rang de sa vague et se qualifier parmi les 15 athlètes qui seront de la course ultime. Qui plus est, elle a réussi l’exploit en établissant un record canadien.

En action dans la première vague de qualifications du jour, la Néo-Brunswickoise de 29 ans a connu un bon départ et s’est retrouvée en milieu de peloton après 1000 m. Elle a ensuite gagné un échelon en dépassant la Kényane Purity Kirui pour se retrouver derrière le trio de tête, sans toutefois être en mesure de le rattraper.

Elle a poursuivi son effort jusqu’à la ligne d’arrivée, où elle a arrêté le chrono à 9 min 22 s 64/100, un temps qui lui permet d’abaisser l’ancienne marque canadienne par près de 5 secondes.

J’ai fait de mon mieux et j’ai fini loin devant le record national! Je savais qu’il y avait quelque chose de spécial à propos de ces Jeux olympiques et j’étais vraiment prête. J’ai donné tout ce que j’avais et je suis très satisfaite du travail accompli , a-t-elle lancé, encore essoufflée à sa sortie de piste.

Les trois premières de chaque vague de même que les six temps les plus rapides obtenaient automatiquement un laissez-passer pour la finale.

Quatrième de son groupe, Lalonde a dû attendre la fin des deux autres vagues de qualifications avant de confirmer sa place pour la finale. Sa 8e place au classement cumulatif de la séance lui a permis d’atteindre l’étape suivante.

Je voulais un record canadien! Pour moi, ça prouve que les choses vont bien. Ça veut dire que l’entraînement a bien été. Malgré les blessures et malgré la pandémie, j’ai l'honneur de représenter mon pays. J’ai vraiment de la chance et je dédie ça à mes proches. Je suis vraiment contente de ma course. Une citation de :Geneviève Lalonde

Également en lice à cette épreuve, Regan Yee et Alycia Butterworth n’ont pu imiter leur compatriote.

Yee, de Vancouver, s’est classée 8e de sa course en 9:41,14 et pointe en 29e place du classement cumulatif.

La Canadienne Regan Yee a terminé en 29e position aux qualifications du 3000 m steeple aux Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Getty Images / AFP / INA FASSBENDER

De son côté, Butterworth a chuté en milieu de parcours et a pris le 10e rang de sa vague. Son temps de 9:34,25 lui a procuré la 23e place du classement de l’épreuve.

La finale du 3000 m steeple féminin sera présentée mercredi.