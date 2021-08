Bansley et Wilkerson en quarts de finale en volleyball de plage

Heather Bansley et Brandie Wilkerson passent en quarts de finale au tournoi olympique de volleyball sur plage. Les Canadiennes sont passées par toute la gamme des émotions dans leur match contre les Américaines Sarah Sponcil et Kelly Claes, dimanche, une victoire en trois manches de 22-24, 21-18 et 15-13.

Le duo canadien a mené la première manche presque de bout en bout avant de connaître des difficultés et de laisser la place à une remontée américaine.

La deuxième manche a été aussi chaudement disputée. Sponcil et Claes menaient 7-1 et semblaient se diriger vers une victoire facile lorsque les Canadiennes se sont parlées pendant une pause.

Au retour, elles semblaient transformées, plus constantes et plus combatives. Bansley et Wilkerson ont alors commencé leur propre remontée pour remporter la seconde manche par trois points.

Nous avons déjà été dans cette position. Les équipes reviennent de l’arrière. Elles nous l’ont fait en première manche. Ça ne dérangeait pas, parce qu’on savait ce qu’on avait à faire et ce qu’on contrôlait. Nous avons aussi appliqué les leçons apprises du dernier match , a affirmé Wilkerson à sa sortie du terrain.

C’est une excellente équipe, on savait que ce serait une bataille. Nous avons joué un point à la fois et l'une pour l’autre. Une citation de :Heather Bansley

Un point controversé

La manche ultime a laissé place à un jeu controversé alors que le match était encore chaudement disputé, à 12-11 en faveur du Canada. Les arbitres ont eu besoin de la reprise vidéo pour voir si un ballon était sorti ou avait touché la ligne lors du point précédent. Les officiels sont revenus sur leur décision deux fois avant d’offrir le point au duo Bansley-Wilkerson, qui prenait l’avance 13-11.

La confusion était grande parce que sur l’écran, le ballon était hors du terrain, mais ça disait que notre challenge avait été accepté. L’arbitre a attendu d’avoir plus d'informations avant de nous en dire plus , a expliqué Bansley.

La Canadienne Heater Bansley tente de rattraper le ballon en effectuant un plongeon. Photo : Getty Images / Sean M. Haffey

La tension était grande. Tout se déroulait lentement parce que les deux équipes voulaient ce point. L’arbitre a pris la bonne décision , a ajouté Wilkerson.

Ce moment a joué dans la tête de Sponcil et de Claes. Les Américaines ont offert une fin de match facile aux Canadiennes pour l’emporter.

Ce duo canadien avait pris le 3e rang du groupe C avec une seule victoire en trois rencontres. Sponcil et Claes, elles, n’avaient pas connu la défaite dans le tournoi.

Heather Bansley et Brandie Wilkerson connaîtront leurs adversaires des quarts de finale au cours des prochaines heures.