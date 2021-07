Départ en lion pour Andre De Grasse au 100 m

L’Ontarien de 26 ans a dominé les qualifications avec un chrono de 9 s 91/100.

C’est ce pour quoi je me suis entraîné toute l’année, a lancé De Grasse, tout sourire, après sa course. Ce sont les Olympiques; ça arrive juste une fois aux cinq ans. Je devais être sûr de mettre tous les efforts dès le début de l’année et réussir à démontrer mon talent au bon moment.

Le Canadien n'a pas du tout semblé embêté par les deux faux départs qui ont eu lieu dans sa vague et qui ont mené à la disqualification du Nigérian Divine Oduduru.

Je suis habitué à ça, je suis concentré, a-t-il dit. Tu dois juste partir avec tout le monde. Si tu fais ça, la course est à toi.

De Grasse avait décroché la médaille de bronze sur la distance au Brésil, en 2016. Il avait également gagné l’argent au 200 m et le bronze avec le relais canadien du 4 x 100 m.

Tous les JO sont différents. Il y a eu la pandémie et je n’étais jamais venu à Tokyo avant. Tout est différent. Même si j’essaie de profiter de mon expérience, il y a toujours le jeune en moi qui me dit que ce n’est pas pareil (qu’à Rio) et qu’il faut faire les choses un peu différemment. Je dois rester concentré, dans le présent, et profiter du moment.

De Grasse fait partie des favoris pour succéder à Usain Bolt, triple champion olympique en titre aux 100 et 200 m, mais maintenant à la retraite. Le Jamaïcain détient toujours la marque mondiale (9,58 s, en 2009) et le record olympique (9,63 s, en 2012) au 100 m.

Une déchirure à un ischiojambier en 2017 a ralenti la progression de De Grasse, qui a toutefois effectué un retour en force sur la scène internationale aux mondiaux de Doha, en 2019, avec des médailles de bronze au 100 m et d’argent au 200 m.

Depuis le début de la présente saison, il n’avait toutefois obtenu que deux 4es places en Diamond League sur 100 m.

Les autres Canadiens en action dans cette épreuve, Gavin Smellie (10,44 s) et Bismark Boateng (10,47 s), ont raté leur qualification en terminant chacun 8e de leur vague respective. Ils ont conclu aux 44e et 45e rangs au cumulatif.

Les demi-finales et la finale du 100 m seront présentées dimanche, à Tokyo.

Pas de Canadiennes en finale

Du côté féminin, aucune Canadienne n’a réussi à se qualifier pour la finale du 100 m.

Les Ontariennes Khamica Bingham (11,22 s) et Crystal Emmanuel (11,21 s) se sont classées 5e et 6e de leur vague respective. Seules les deux premières de chaque groupe, suivies des deux plus rapides parmi toutes les coureuses, accédaient à la finale.

Emmanuel a conclu l’épreuve au 16e rang, tandis que Bingham a terminé 18e.

Les Jamaïcaines Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,73 s) et Elaine Thompson-Herah (10,76 s) ont dominé les qualifications en signant les deux meilleurs temps.