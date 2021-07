Simone Biles forfait pour les finales de dimanche

Il faudra patienter avant de revoir la gymnaste Simone Biles en action à Tokyo. Après avoir déclaré forfait pour la finale du concours complet individuel , l’Américaine a renoncé aux finales par engin prévues dimanche à la table de saut et aux barres asymétriques.

C’est ce qu’a annoncé samedi la Fédération américaine de gymnastique sur son compte Twitter.

Après de nouvelles discussions avec l'encadrement médical, Simone Biles a décidé de déclarer forfait pour les finales de la table de saut et des barres asymétriques. Son état sera évalué quotidiennement pour voir si elle peut participer aux finales de l’exercice au sol (lundi) et de la poutre (mardi) , a indiqué USA Gymnastics.

Simone Biles, qui avait décroché cinq médailles à Rio, a créé l'émoi mardi dernier en abandonnant au cours de la compétition par équipe après avoir effectué un saut en deçà de ses attentes.

L'athlète de 24 ans avait ensuite expliqué avoir besoin de préserver sa santé mentale et qu'elle avait moins confiance en elle qu'auparavant. La quadruple championne olympique a également révélé être victime d'un problème de perte de figure ( twisties ) qui lui fait perdre son équilibre en l'air et peut la mettre sérieusement en danger.

Thomas Bach, le président du Comité international olympique (CIO), a trouvé Simone Biles courageuse , vendredi, d'avoir ouvertement évoqué ses tourments psychologiques.

L'Américaine est considérée comme la plus grande gymnaste de tous les temps. Avec pas moins de 25 médailles, dont 19 en or, elle est l'athlète la plus décorée de l’histoire des Championnats du monde. Elle n'a perdu aucun concours complet individuel depuis 2013.