À ne pas manquer, ce soir, aux Jeux de Tokyo

Au 8e jour des Jeux olympiques, une nouvelle épreuve retient l'attention et les athlètes canadiens continuent de cheminer vers des podiums.

Le triathlon en relais mixte – le troisième des Jeux à Tokyo – est une nouvelle épreuve olympique. Le Canada fait partie des 10 équipes qui se disputeront la médaille d'or.

À tour de rôle, Alexis Lepage, Matthew Sharpe, Joanna Brown et Amélie Kretz enchaîneront chacun 300 m de nage, 8 km de vélo, 2 km de course avant de passer le relais. La course devrait durer 1 h 30 au maximum.

Finales à la piscine

Les Canadiennes Taylor Ruck et Kylie Masse à Tokyo Photo : afp via getty images / ATTILA KISBENEDEK

À l’avant-dernier jour des courses de natation, Kylie Masse et Taylor Ruck nageront dans la finale du 200 m dos.

Aucun Canadien ne participe aux autres finales du jour – le 100 m papillon hommes, les 800 m libre femmes et le 4 x 100 m mixte quatre nages.

Quelques courses de demi-finales sont aussi au programme, comme celle du 50 m libre avec le vétéran Brent Hayden. Âgé de 37 ans, il en est à ses quatrièmes JO. Il a participé lundi à la finale du relais 4 x 100 m libre masculin où le Canada a terminé 4e. Il est le plus vieux nageur canadien à s’être qualifié pour les Jeux olympiques dans l’histoire du pays.

Sur la piste d’athlétisme

Crystal Emmanuel a pris le 3e rang de sa vague de qualifications au 100 m. Photo : Getty Images / Andrej Isakovic

Au deuxième jour d’épreuves en athlétisme, Khamica Bingham et Crystal Emmanuel courront dans les demi-finales du 100 m féminin... et peut-être la finale si leur résultat leur permet.

Plusieurs Canadiens tenteront de se démarquer lors de courses de qualification, dont Sage Watson et Noelle Montcalm au 400 m haies féminin, Marco Arop et Brandon McBride au 800 m masculin, de même que Andre De Grasse, Bismark Boateng et Gavin Smellie qui se lanceront sur la piste pour se qualifier au 100 m pour les hommes.

Boady Santavy aux Jeux du Commonwealth en 2018 (archives) Photo : Getty Images / Hannah Peters

En haltérophilie, 15 athlètes s’affronteront dans la catégorie des moins de 96 kg, dont l’Ontarien Robert Boady Santavy. Classé 5e au monde, il est le seul haltérophile masculin à être à Tokyo pour le Canada.

L'athlète canadien Crispin Duenas lors du tournoi olympique à Tokyo. Photo : Getty Images / ADEK BERRY

Au tir à l'arc, Crispin Duenas compétitionnera en individuel dans les huitièmes de finale contre l’Allemand Floriand Unruh. Les médailles seront décernées au terme de la journée de compétition.

Pamela Ware et Jennifer Abel aux Jeux olympiques de Rio (archives) Photo : Reuters / AI Project

Les plongeuses Jennifer Abel et Pamela Ware compétitionnent dans la demi-finale du 3 m individuel, au lendemain d’une belle qualification où elles se sont classées respectivement 3e et 4e. Abel, qui en est à ses quatrièmes Jeux olympiques, est en quête d’un premier podium olympique au 3 m individuel. À Tokyo, elle a déjà remporté une médaille d’argent en synchro avec Mélissa Citrini-Beaulieu.

Tamara Thibeault aux Jeux du Commonwealth en 2018 (archives) Photo : Getty Images / Jaimi Chisholm

Sur le ring, Tammara Thibeault disputera son combat de quarts de finale des poids moyens (69-75 kg) contre la Néerlandaise Nouchka Fontijn. Mercredi, la Shawiniganaise de 24 ans a remporté son premier combat olympique au compte de 4-1 face à la Kazakhe Nadezhda Ryabets.

Au golf masculin, Corey Conners et Mackenzie Hughes disputeront la 2e ronde.

Les épreuves de voile poursuivent leur cours, avec William Jones et Evan DePaul (49er hommes), Ali ten Hove et Mariah Millen (49er FX femmes), Tom Ramshaw (Finn hommes), ainsi que Jacob Saunders et Oliver Bone (470 hommes).

En sport équestre, Colleen Loach et sa monture Qorry Blue d'Argouges poursuivent également leur parcours dans le concours complet.

Du côté des sports d’équipe, le Canada affronte le Kenya au rugby féminin dans le match pour la 9e position. Classées 3es du monde avant les Jeux, les Canadiennes sont arrivées à Tokyo avec l’espoir de faire mieux qu'à Rio, où elles avaient remporté la médaille de bronze. Elles se sont malheureusement effondrées hier contre la France.

C’est aussi le début des matchs de quarts de finale en soccer masculin, mais le Canada n’y participe pas. L’équipe a raté sa qualification en mars dernier.