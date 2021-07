Selon les parents du cycliste Hugo Barrette, « on ne l'a jamais vu aussi prêt »

Il nous fait passer par toute la gamme des émotions , raconte son père, Serge Barrette.

Le cycliste de Cap-aux-Meules commence la compétition le 4 août prochain, à Tokyo.

Après une arrivée au Japon qui s’est bien déroulée, Hugo Barrette a hâte de monter sur son vélo, selon son père.

Ça fait déjà un an et demi qu’il n’a pas eu de compétition. Il se dit prêt et on voit qu’il est dans une bonne forme psychologique et physique.

Il veut tout donner. Une citation de :Serge Barrette, à propos de son fils

Ses parents l'accompagnent généralement dans toutes ses compétitions. Ne pas être présents avec lui, cette année, représente pour eux une grande déception.

Ça aurait été impensable pour lui et pour nous que les Olympiques n'aient pas lieu, ça fait quand même cinq ans qu’il se prépare , explique sa mère, Dominique Gauthier.

On va regarder ça religieusement et on va lui envoyer toutes les ondes possibles pour l’encourager. Une citation de :Dominique Gauthier, mère d'Hugo Barrette

Selon ses parents, Hugo Barrette est complètement remis des deux chutes graves qu’il a vécues au cours des dernières années.

Le vélo de Hugo Barrette est entré en contact avec celui du Brésilien Flavio Vagner Cipriano, lors des Jeux panaméricains de 2015. Photo : Getty Images / USA Today Sports

On savait depuis le début qu’il embarquait dans un sport particulièrement dangereux. On sait qu’il y a un risque, mais c’est sa passion le cyclisme. C'est sa vie , raconte son père.

Selon lui, Hugo a bénéficié du report d’un an des Jeux olympiques de Tokyo à cause de la pandémie.

On ne l’a jamais vu dans une forme physique et psychologique comme celle-là. Ses temps sur piste se sont améliorés , constate-t-il.

On ne l’a jamais vu aussi prêt que ça. Une citation de :Serge Barrette, à propos de son fils

La force de l'héritier se trouve dans sa résilience, notamment après plusieurs blessures. Ses entraînements sur route, ce qu’il ne faisait pas avant, lui ont aussi amené plus d’endurance, croit son père.

Hugo Barrette se repose après une compétition Photo : Radio-Canada

Il a aussi une capacité et un pouvoir d’accélération assez phénoménal qui le classe, j’en suis sûr, dans les 10 premiers au monde , soutient Serge Barrette.

Mère et père espèrent une médaille d'or pour leur fils. Ils assurent, en tous les cas, que la carrière d'Hugo Barrette n'est pas terminée: tous les deux se projettent déjà vers les Olympiques de Paris, en 2024.

Une vague de soutien aux Îles

En attendant sa première course, le cycliste madelinot reçoit déjà une vague de soutien en provenance des Îles-de-la-Madeleine. Des jeunes du camp de jour de la Municipalité des Îles ont réalisé une vidéo de soutien qui a été partagée sur la page Facebook de celle-ci.

Dans les prochains jours, le comité de loisirs de L’Île-du-Havre-Aubert participera lui aussi à la vague. De nombreux messages de soutien à Hugo Barrette se retrouvent déjà sur les réseaux sociaux, une vague d'amour que Serge Barrette salue.

Tous les gens des Îles-de-la-Madeleine sont derrière lui et je pense que c’est super important pour lui.

La Municipalité invite d'ailleurs les résidents de l'archipel à poursuivre le mouvement d’encouragement sous le slogan « Une tape dans le dos pour Hugo », et ce, en publiant une photo, une vidéo ou un message sur les réseaux sociaux pour que le cycliste puisse recevoir tous ces messages.

Avec les informations de Pierre-Gabriel Turgeon