Un Latuquois d’origine aux commandes de l’équipe de volleyball à Tokyo

C’est la deuxième fois que les deux hommes participent ensemble à des Jeux olympiques. Je suis bien fier [de lui], je suis content de voir sa progression, mais c’est vrai que c’est assez particulier, c’est unique et c’est un plaisir de l’avoir avec moi , a confié Glenn Hoag en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Glenn Hoag en est à ses 4e Jeux olympiques et il croit que ceux-ci sont peut-être les derniers. En plus de s'occuper de l'équipe canadienne, il est entraîneur-chef pour une équipe de Turquie et trouve de plus en plus exigeant de combiner les deux occupations.

L’objectif de l’entraîneur latuquois durant ces Jeux olympiques est tout d’abord de mener ses troupes jusqu’aux quarts de finale. Si on arrive à bien exécuter et à jouer notre jeu, avec peut-être une meilleure finition, on a toutes nos chances , estime-t-il.

Glenn Hoag ajoute que le tournoi olympique est extrêmement relevé et chaque match est difficile, les équipes arrivent très en forme .