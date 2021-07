Les Américaines arrachent la victoire aux mains des Néerlandaises

Les gagnantes ont aisément remporté la séance de tirs de barrage. La gardienne américaine Alyssa Naeher a d'abord bloqué le premier tir de la vedette néerlandaise Vivianne Miedema, qui avait déjà un doublé au compteur dans cette rencontre.

Trois joueuses américaines ont ensuite trompé la vigilance de Sari van Veenendaal, puis les Néerlandaises se sont retrouvées en difficulté au quatrième tour lorsque Aniek Nouwen a vu son tir être bloqué. La vétérane Megan Rapinoe, qui n'a pas entamé le match, a touché la cible une fois son tour venu pour confirmer la victoire des siennes.

Mieux qu’à Rio

En atteignant le carré d’as du tournoi olympique, l’équipe américaine est assurée d'enregistrer un meilleur résultat que sa 5e place aux Jeux de Rio, en 2016.

La victoire était toutefois loin d’être acquise pour les États-Unis, qui avaient conclu le tour préliminaire avec une fiche de 1-1-1. Pour leur part, les Pays-Bas avaient fini au 1er rang de leur groupe avec un dossier de 2-1.

La meilleure buteuse du tournoi, Vivianne Miedema, a ouvert la marque à la 18e minute de jeu.

La réplique américaine est venue à la 28e grâce à Samantha Mewis, qui a effectué une superbe tête pour envoyer le ballon à la gauche de la gardienne néerlandaise.

À peine trois minutes plus tard, la sélection américaine a profité d’un coup de pied de coin à la gauche du filet adverse, repris par Lynn Williams, qui a offert les commandes 2-1 à son équipe.

Les Néerlandaises ont entamé la deuxième mi-temps en mettant plus de pression sur leurs adversaires. Les résultats n’ont pas tardé, et Vivianne Miedema a enchaîné avec son deuxième but du match, son 10e depuis le début du tournoi.

À la 63e minute, un but a été refusé aux États-Unis en raison d’un hors-jeu. L’arrivée de nouvelles joueuses américaines sur le terrain, dont Megan Rapinoe, n’a pas donné l’effet souhaité par le sélectionneur Vlatko Andonovski.

L’effet est plutôt venu de la gardienne américaine Alyssa Naeher, qui a bloqué sur sa gauche le tir de pénalité de Lieke Martens à la 80e minute.

Une fois en prolongation, les Américaines ont vu un autre but être refusé, encore à cause d’un hors-jeu. Cette déception a vite été oubliée après les tirs de barrage.