Rugby à 7 : un entraîneur canadien nargue l’équipe féminine après son élimination

L'entraîneur-chef de l’académie de haute performance de Rugby Canada et ancien entraîneur de l’équipe nationale masculine à 15, Jamie Cudmore, a nargué la formation canadienne féminine à 7 à propos de ses prestations à Tokyo.

Frondeur, l’ancien joueur international canadien a lancé sur Twitter que cette contre-performance n’était que le karma et un juste retour des choses. D'autres publications du genre ont existé pendant un instant avant d'être supprimées du média social.

Il semble que Cudmore faisait référence à l’onde de choc qui a secoué l’équipe féminine de rugby à 7 au début de l’année.

À quelques mois de la tenue des Jeux olympiques, des joueuses actives et retraitées ont effectué une sortie publique contre leur entraîneur de l’époque, John Tait. L'organisation nationale avait procédé à une réorganisation administrative.

Après l’analyse du rapport d’enquête d’une firme indépendante en avril, Rugby Canada n’a pas démis l’entraîneur de ses fonctions, sauf que Tait s'est tout de même retiré et a été remplacé par l’Australien Mick Byrne.

La pointe de l'iceberg

Des dizaines de joueuses canadiennes avaient signé une lettre commune afin de dénoncer un climat de terreur et d’intimidation qui persistait depuis nombre d'années.

Honnêtement, c’est la pointe de l’iceberg. Ces distractions, elles ont été super présentes dans notre parcours et elles le sont encore. Et ce n’est pas juste ça. C’est de ne pas se sentir respectée, ne pas sentir que tu as ta place dans l’équipe en raison de qui tu es, à cause de la couleur de ta peau ou à cause de qui tu aimes , a déclaré Karen Paquin, vendredi, après la victoire du Canada contre le Brésil dans un match de classement.

Ces choses-là n’ont pas leur place dans le sport. Et aujourd’hui, on en est encore là et nous avons réussi à passer à travers ça. Même si l'on ne revient pas avec une médaille, pour nous, l’important, c’est de laisser un héritage pour qu'une personne qui joue au rugby ne pas vive ces choses-là. Notre héritage au monde du rugby, c’est de dire : c’est assez! Une citation de :Karen Paquin, joueuse de rugby

Karen Paquin, fière d'être « revenue sur le terrain la tête haute » Photo : Radio-Canada

Sa coéquipière Charity Williams a écrit sur Instagram que malgré les résultats en deçà des attentes de la formation unifoliée aux Jeux d'été, elle est fière de son équipe.

Ce que nous avons accompli cette année va au-delà d’un seul week-end. Les valeurs pour lesquelles cette équipe se tient debout et ce que nous sommes devenues ont une grande signification pour les athlètes féminines partout au Canada qui peuvent pratiquer leur sport et se sentir en sécurité. J’en suis fière , a-t-elle d'abord indiqué.

La haine constante que nous recevons des gens de notre propre organisation, je la partage avec vous, car c’est ce que nous vivons depuis des mois [...] L’intimidation et le harcèlement que nous vivons après nos dénonciations, c'est scandaleux et épeurant. C’est pour cette raison que nous avons demandé une enquête, car nous n’étions pas en sécurité , a renchéri Williams.

La Fédération canadienne de rugby a condamné sur Twitter les propos de Cudmore, sans le nommer, tout en appuyant les joueuses de la formation nationale.

Rugby Canada se tient aux côtés de nos femmes de rugby à 7. Nous soutenons l’équipe dans ses efforts, tant sur le terrain qu’à l’extérieur, et nous sommes fiers de la façon dont elles représentent notre pays. Rugby Canada est au courant des récents commentaires qui ont été faits dans les médias sociaux à propos de l’équipe et nous avons travaillé à ce qu'ils soient retirés le plus rapidement possible. La solidarité et le respect font partie des valeurs de notre organisation, et nous nous attendons à ce que tous nos employés aident à créer un environnement de travail inclusif pour tous. Nous condamnons tout commentaire inapproprié à l’endroit de notre équipe, et notre direction se réunira afin de régler cette situation immédiatement. Une citation de :Communiqué de Rugby Canada

La sélection canadienne affrontera la formation kényane samedi dans le match pour la 9e place. Les représentantes de l'unifolié ont affiché un dossier de 1-2 au tour préliminaire, à court d'une qualification pour les quarts de finale.