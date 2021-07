Sports équestres : Colleen Loach provisoirement 42e au concours complet

En action au concours complet individuel des Jeux olympiques de Tokyo, la cavalière Colleen Loach et sa monture Qorry Blue D’Argouges occupent le 42e rang provisoire à l’issue de l’épreuve de dressage, samedi. La Canadienne et son cheval ont conclu la séance avec 35,60 points de pénalité.

Qorry a bien performé aujourd'hui, mais je trouvais qu’il manquait un peu d’énergie, probablement en raison de la chaleur , a indiqué Colleen Loach après sa première sortie au parc équestre de Tokyo.

Nous nous sommes entraînés dans des conditions similaires en prévision de la compétition. Il n’est pas très habitué, mais il a bien exécuté. Le dressage ne s'est pas déroulé comme je l'espérais , a-t-elle ajouté, déçue de son pointage.

La Canadienne Colleen Loach sur sa monture Qorry Blue D'Argouges. Photo : Getty Images / Julian Finney

Il est un peu plus maigre présentement et il sera très important de porter une attention particulière à l’hydratation pendant la compétition. Une citation de :La cavalière canadienne Colleen Loach

L'Allemand Michael Jung et sa monture Chipmunk Frh pointent en tête du classement provisoire, avec 21,10 points de pénalité récoltés lors du dressage.

Colleen Loach, qui s’était classée 42e au concours complet individuel des JO de Rio, tentera d’améliorer son rang à l’occasion du cross-country prévu dimanche. Elle conclura sa compétition lundi, avec les sauts d’obstacles.

Par chance, il y a trois phases au concours complet! On aura beaucoup à faire demain. Ce sera intéressant de voir comment la température influencera les performances. Je pense qu'il y aura beaucoup de chevaux fatigués.

Loach se dit optimiste en prévision du cross-country. Selon elle, le parcours convient parfaitement à Qorry Blue d'Argouges, une monture dont la force ne réside pas dans sa rapidité.

J'ai fait le parcours cinq ou six fois jusqu'à maintenant pour m'assurer de bien le connaître. Il y a plusieurs virages et on voit bien les sauts plus loin. C'est plus difficile si le cheval va trop vite.

La Québécoise est la seule représentante de l'unifolié à prendre part au concours complet individuel. Sa coéquipière Jessica Phoenix a dû se retirer des JO en raison d'une blessure à sa monture Pavarotti.