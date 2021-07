Après les Jeux de Rio, on disait qu’Usain Bolt avait défié l’imagination et repoussé les frontières du temps en parvenant à remporter l’or dans trois Jeux consécutifs. Or, Shelly-Ann Fraser-Pryce a remporté sa première médaille d’or en 2008 à Pékin, et alors qu’elle en est à ses quatrièmes Jeux, cette athlète de 34 ans a de très bonnes chances de monter sur la plus haute marche du podium pour la troisième fois.

Depuis 2008, la seule médaille d’or qui lui a échappé fut celle de Rio (elle avait remporté le bronze) parce que sa saison avait été marquée par des blessures.

En juin dernier, malgré son âge, Fraser-Pryce a signé le meilleur chrono des 33 dernières années, un fulgurant 10,63. La seule femme ayant franchi cette distance plus vite que Shelly-Ann Fraser-Pryce a été Florence Griffith Joyner (10,49), en 1988.

À cette époque, toutefois, la lutte au dopage en était à ses balbutiements. Et de lourds soupçons ont longtemps pesé sur les performances de Griffith Joyner. Entre 1987 et 1988, son meilleur chrono s’était amélioré de près d’une demi-seconde, ce qui avait consterné ses adversaires.

Les chaussures monopolisent l'attention

Comme je l’avais mentionné dans une chronique ces derniers mois, il faut par ailleurs s’attendre à voir plusieurs records tomber à Tokyo en raison d’innovations apportées par les grands manufacturiers de chaussures de sport.

Sur les moyennes et longues distances, plusieurs des meilleures performances de l’histoire ont été enregistrées au cours de la dernière année, parfois par des athlètes qui ne faisaient pas partie de la très fine élite de l’athlétisme.

Les nouvelles chaussures, d’abord développées par Nike, ont des semelles faites d’une mousse spéciale qui réduirait de 4 % la dépense énergétique des coureurs. Une plaque de carbone en forme de cuillère est aussi insérée dans la semelle pour produire un effet rebondissant.

Nike avait été la première à donner un aperçu de ces avancées technologiques au marathon des Jeux de Rio. Les trois premiers coureurs à franchir le fil d’arrivée portaient des Nike.

Maintenant, des chaussures du même type sont aussi disponibles pour les sprinteurs, et Usain Bolt s’est récemment insurgé contre cette situation.

C’est à la fois étrange et injuste pour un grand nombre d’athlètes. Dans le passé, les manufacturiers ont souvent tenté de modifier les chaussures à crampons pour rendre les athlètes plus rapides. Mais la fédération les empêchait de le faire. Maintenant, on leur laisse le champ libre. Je trouve cela risible , de déplorer l’homme le plus rapide de tous les temps.

L’esprit d’équipe des judokas, et l’avenir de Shady El Nahas

Tous les judokas canadiens sont rentrés au pays immédiatement après leur compétition, mais Antoine Valois-Fortier est resté derrière pour permettre au dernier Canadien en lice, son partenaire d’entraînement Shady El Nahas, de bien se préparer pour sa grande journée olympique chez les moins de 100 kg.

Et jeudi, El Nahas a livré des batailles absolument titanesques. Âgé de 23 ans, ce Torontois (et Montréalais d’adoption) s’est incliné de justesse dans un combat pour la médaille de bronze contre le champion du monde portugais, Jorge Fonseca.

Et durant ce combat, qui était la personne qui criait le plus fort dans le mythique Budokan de Tokyo? Antoine Valois-Fortier!

Je l’entendais clairement durant le combat , m’a raconté El Nahas, qui parle un français impeccable.

C’est vraiment un honneur pour moi d’avoir pu m’entraîner avec Antoine durant ce cycle olympique et compter sur un tel appui de sa part. Je me suis fait photographier avec lui en 2012 après sa médaille de Londres. J’étais un enfant et il faisait deux fois ma grandeur. C’est vraiment spécial.

Cette 5e place à Tokyo a toutefois fait mal à El Nahas, lui qui avait obtenu le même résultat aux récents Championnats mondiaux.

À 26 ans, il sera toutefois à son apogée à Paris en 2024. Il sera de retour à Montréal sous peu pour se préparer à y gagner des médailles.

Toronto et Montréal sont très différentes culturellement et j’ai eu un peu de mal à m’y habituer à mon arrivée au Québec. Mais je me sens maintenant très bien dans cet environnement francophone.

Shady El Nahas (en blanc) est projeté par le Portugais Jorge Fonseca dans un combat de médaille de bronze des moins de 100 kg. Photo : afp via getty images / FRANCK FIFE

Shady El Nahas faisait un peu d’embonpoint lorsqu’il était enfant et il était constamment victime d’intimidation à l’école. Tanné d’appeler son frère aîné (qui pratiquait le judo) à sa rescousse, Shady a alors décidé d’apprendre le judo à son tour.

Il y avait un type en particulier qui m’intimidait et qui me battait constamment. La dernière fois, ça s’est mal passé pour lui , raconte-t-il.

Une première dans l’histoire de la natation

Mercredi à Tokyo, la finale du relais masculin 4 x 200 m libre a produit quelques statistiques hallucinantes qui ont été peu relevées.

Les nageurs britanniques ont remporté l’or devant ceux du Comité olympique russe et de l’Australie. La Grande-Bretagne, qui est pourtant une grande nation olympique, a ainsi savouré sa première victoire en 113 ans dans cette épreuve.

Toutefois, la statistique la plus époustouflante concerne le quatuor américain qui a terminé en 4e place. En ratant le podium, les Américains ont ainsi mis fin à l’une des plus grandes périodes de domination de l’histoire, tous sports confondus.

Selon Gracenote Sports, c’était la première fois de l’histoire qu’une équipe de relais américaine, masculine ou féminine, ratait le podium aux Jeux olympiques. Il aura donc fallu attendre 96 courses avant que trois autres nations puissent les devancer dans une même épreuve.

Quatre-vingt-seize courses, c’est des courses en ta…, comme dirait le légendaire Moose Dupont.