Les Canadiennes s’effondrent et s’éloignent des quarts en rugby à 7

La France a dominé d’un bout à l’autre ce dernier match du tour préliminaire. La marque finale, 31-0, est le reflet d’un match à sens unique, vers la gauche en première mi-temps, et vers la droite en deuxième.

La défensive canadienne a été complètement débordée. La timide attaque, quand elle est survenue, s’est butée à une défense digne de la ligne Maginot.

Les Canadiennes ne sont pas encore officiellement éliminées, mais il est désormais loin d’être acquis qu’elles se qualifieront pour les quarts de finale.

Leur seule chance réside dans le choix des deux équipes repêchées. Les deux meilleurs troisièmes obtiendront leur laissez-passer, en plus des deux meilleures équipes de chacun des trois groupes.

Le Canada termine troisième de son groupe et doit maintenant attendre le résultat des autres matchs de la journée pour connaître son sort.

Les moyens de monter sur le podium?

Les Canadiennes semblent pourtant avoir les moyens de leurs ambitions. Classées 3e du monde, elles sont arrivées à Tokyo avec l’espoir de monter sur le podium comme elles l’avaient fait à Rio en remportant le bronze.

Si elles réussissent à passer en quarts, elles devront toutefois faire mieux que contre les Françaises, qui ont marqué dès le premier ballon d’attaque.

Les images du match ne mentaient pas. Tout au long de la première mi-temps, le visage des Canadiennes trahissait leur manque de confiance. Leurs actions sur le terrain attestaient d’un manque de mordant et d’agressivité, qui sont pourtant la marque de commerce de l’équipe canadienne.

Les joueuses françaises ont poursuivi leur travail de démolition en première mi-temps, puis en deuxième. Enchaînant les essais (cinq au total et trois transformations), les joueuses canadiennes ont peiné à anticiper leurs passes et à bloquer leurs attaques.

Les représentantes de l’unifolié avaient pourtant amorcé la deuxième moitié de match du bon pied. Elles semblaient de retour en selle avec une belle séquence offensive. Elles ont même cogné à la porte de la zone payante, mais sans être capables d’y entrer.

Elles devront se tenir prêtes et réévaluer leur stratégie pour la suite. Si, avec un peu de chance, elles franchissent la porte des quarts de finale, un adversaire coriace les attendra de l’autre côté. Les Canadiennes devront trimer dur pour le surpasser et atteindre l’avant-dernière porte des demi-finales, et qui sait peut-être la dernière porte d’or ou d’argent.