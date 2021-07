Les rameuses canadiennes en or en huit de pointe

Il s’agit de la 11e médaille du pays à ces Jeux olympiques, de la troisième en or et de la deuxième en aviron. Jeudi, Caileigh Filmer et Hillary Janssens sont montées sur la troisième marche du podium en deux de pointe féminin.

La barreuse Kristen Kit a mené la formation canadienne composée de Susanne Grainger, de Kasia Gruchalla-Wesierski, de Madison Mailey, de Sydney Payne, d'Andrea Proske, de Lisa Roman, de Christine Roper et d'Avalon Wasteneys.

Les Canadiennes ont vite pris le contrôle et détenaient une légère avance sur les Australiennes et les Néo-Zélandaises après 500 m. Elles ont ensuite mis les bouchées doubles pour accentuer leur avance par six sièges à la mi-parcours.

Les rameuses de la Nouvelle-Zélande, 3es à ce moment, ont commencé à remonter la pente. Bien qu’elles soient parvenues à réduire l’écart les séparant des Canadiennes dans le troisième segment, elles n'ont jamais réussi à prendre la tête.

L’embarcation canadienne a résisté aux différentes attaques et a conclu les 2000 m en affichant un chronomètre de 5 min 59 s 13/100, tandis que ses poursuivantes ont franchi la ligne d’arrivée 0,91 seconde plus tard.

Les Chinoises ont complété le podium en devançant les Américaines, médaillées d’or des Jeux olympiques de Rio.

La dernière médaille olympique du Canada en huit de pointe était celle d’argent remportée aux Jeux de Londres en 2012. Les Canadiennes s'étaient classées 5es à Rio. C'est la première fois que les rameuses du pays sont couronnées championnes olympiques en huit de pointe depuis les Jeux de Barcelone 1992.

Les médaillées d'or n'avaient pas remporté de course à Tokyo avant de triompher en grande finale.

Malgré une bonne performance au premier tour, les représentantes de l’unifolié ont conclu au 2e rang de leur vague derrière les Néo-Zélandaises. Un résultat qui les a forcées à passer par le repêchage avant d’accéder à la finale. Une fois de plus, les Canadiennes ont terminé 2es. Ce sont les Roumaines qui ont été les plus rapides de cette course.

Un peu plus tôt au canal de la Forêt de la Mer, l’Ontarienne Carling Zeeman a terminé 2e de la finale B du rameur en couple féminin. Elle a ainsi conclu ses deuxièmes Jeux olympiques au 7e rang après s’être classée 10e à Rio.

Du côté masculin, Trevor Jones a lui aussi pris part à la finale B en rameur en couple. À ses premiers JO, l’athlète de 23 ans a signé le 3e temps de la course pour finir au 8e échelon.