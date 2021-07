À ne pas manquer, ce soir, aux Jeux de Tokyo

Cinq autres finales mettront en scène des Canadiens : en natation, trampoline, aviron, course de BMX et au tir au pistolet 25 m.

Rosie MacLennan (archives) Photo : The Associated Press / Rebecca Blackwell

Au trampoline, la gymnaste Rosie MacLennan défendra son titre olympique des deux derniers Jeux, à Londres et à Rio, alors que Samantha Smith participera à ses premiers Jeux. Les qualifications et la finale sont présentées le même jour.

La nageuse canadienne Penny Oleksiak a remporté la médaille de bronze au 200 m style libre aux Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Getty Images / AFP / JONATHAN NACKSTRAND

À la finale du 100 m libre féminin, Penny Oleksiak défendra son titre olympique. Depuis le début des Jeux, elle a remporté deux médailles – l’argent au 4 x 100 m et le bronze au 200 m – ce qui lui a valu de devenir la plus grande médaillée du Canada aux Jeux d’été. Si elle remporte une médaille ce soir, Penny Oleksiak pourrait devenir la plus grande médaillée des Jeux olympiques pour le Canada, hiver et été confondus.

Dans les autres finales du jour à la piscine, aucun Canadien ne s’est qualifié. Par contre, le Canada participera à plusieurs courses de qualification, dont le relais 4 x 100 m quatre nages. Aussi, Joshua Liendo nagera dans une demi-finale du 100 m papillon, alors que Taylor Ruck et Kylia Masse seront des demi-finales au 200 m dos.

Lisa Roman, Kasia Gruchalla-Wesierski, Christine Roper, Andrea Proske, Susanne Grainger, Madison Mailey, Sydney Payne, Avalon Wasteneys and Kristen Kit ont réussi à se tailler une place en finale dans une course de repêchage. Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

En aviron, Équipe Canada a une chance de remporter une autre médaille dans la finale du huit de pointe avec barreur féminin, après la médaille de bronze de Cailegh Filmer et Hillary Janssens remportée hier en deux de pointe.

Les finales en skiff féminin et masculin vont être disputées sans rameur canadien, puisque Carling Zeeman et Trevor Jones n’ont pas réussi à se qualifier et doivent se contenter de disputer les finales B.

Débuts de l'athlétisme

Michael Mason sera de l'épreuve du saut en hauteur pour le Canada (archives). Photo : Getty Images / Luis Acosta

L’athlétisme fait son entrée aux Jeux de Tokyo. Le Canada a des représentants dans de nombreuses épreuves, comme pour les qualifications au 3000 m steeple, au saut en hauteur masculin aux 100, 800 et 5000 m féminin, ainsi qu’au lancer du poids.

Une seule finale sera présentée au jour 7 des Jeux : la course de 10 000 m, avec l’Ontarien Mohammed Ahmed, qui a fracassé son propre record canadien au 5000 m en 2020.

Jennifer Abel au 3 m lors des Championnats du monde de la FINA 2019 Photo : FINA

Au plongeon de 3 m, la médaillée de bronze en synchro Jennifer Abel et Pamela Ware font partie des 27 plongeuses qui tenteront de se qualifier pour les demi-finales.

Sports d’équipe

Au soccer féminin, le Canada disputera son match de quarts de finale contre le Brésil, 7e au monde. La fiche des Canadiennes est d’une victoire et de deux verdicts nuls pour leurs matchs préliminaires aux Jeux.

Un autre match de quarts de finale, cette fois au rugby féminin, opposera le Canada à la France. Les Canadiennes ont bien entamé le tournoi contre le Brésil, mais elles ont ensuite essuyé un revers de 26-12 contre les Fidji.

Du côté masculin, les volleyeurs canadiens feront face aux Vénézuéliens et au hockey sur gazon, le Canada se mesurera à l’Afrique du Sud.

La première épreuve du jour 7 sera la 2e ronde du tournoi de golf, où l’on pourra suivre les Ontariens Corey Conners et Mackenzie Hughes qui font partie des 11 golfeurs qui pointent au 20e échelon, à six coups du sommet, après la première ronde.

D’autres Canadiens seront aussi en action en sport équestre et en voile.