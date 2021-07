La ministre Charest salue le courage de la gymnaste américaine Simone Biles

Je trouve intéressant de constater que la santé mentale devient un problème qui est dénoncé. C’est certain qu’il y a énormément de pression particulièrement pour cette athlète qui est l’une des plus grandes médailles américaines , signale la ministre responsable du sport et de la condition féminine du Québec, Isabelle Charest.

Cette dernière a déjà vécu la pression olympique. La patineuse de vitesse courte piste a remporté des médailles olympiques en 1994, 1998 et 2002.

La ministre Isabelle Charest, qui est députée de Brome-Missisquoi (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Elle compare avec le retrait de la compétition de Simone Biles avec celui de la Canadienne Ellie Black pour une blessure à la cheville.

Personne ne conteste le fait qu’elle ne peut compétitionner pour une blessure physique. Une blessure mentale pour une athlète en gymnastique représente un enjeu énorme qui peut compromettre sa carrière et sa santé. Imaginez, si on hésite à faire un mouvement sur un engin, les risques de blessure sont énormes , estime Mme Charest.

Elle trouve important que les athlètes reconnaissent et acceptent de faire ces choix qu’elle qualifie de courageux de se retirer quand ils ne se sentent pas en mesure de compétitionner.

Isabelle Charest était chef de mission pour les Jeux olympiques de Pyeongchang. Elle est médaillée olympique en patinage de vitesse courte piste (archives). Photo : Comité olympique canadien

Isabelle Charest estime que le cheminement en matière de santé mentale n’était pas entamé lorsqu’elle était athlète de haut niveau dans les années 1990.

Ce n’était pas le cas dans mon temps. Nous aurions compétitionné et probablement très mal performé et probablement subi des séquelles pendant plusieurs années. C’est lourd à porter de se retirer, mais c’est pire de tenter de performer en ayant des craintes. Je salue son courage de se retirer et peut-être revenir par la suite , indique Isabelle Charest.

Elle signale que l’évolution du sport permet maintenant de reconnaître l’enjeu de la santé mentale des athlètes.