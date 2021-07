Une cavalière canadienne se retire des Jeux en raison d'une blessure à son cheval

Pavarotti, un hongre de 19 ans et propriété de Phoenix, a subi une blessure mineure lors de la dernière séance d'entraînement, mardi, à Tokyo. Phoenix et Canada équestre ont choisi de ne pas présenter le cheval à l'inspection de jeudi.

On était vraiment emballés à l'idée d'enfin voir Pavarotti en compétition olympique, mais la santé et la sécurité du cheval demeurent l'ultime priorité , a expliqué la cheffe d'équipe Fleur Tipton dans un communiqué transmis jeudi.

Nous sommes heureux de savoir que la blessure de Pavarotti est mineure et éternellement reconnaissants de savoir que son équipe en prend soin afin de s'assurer de son confort et de sa récupération complète , a-t-elle ajouté.

Jessica Phoenix et Pavarotti ont remporté l'or en individuel aux Jeux panaméricains en 2011 au Mexique et l'argent en 2015 à Toronto. Le duo a aidé le Canada à remporter deux médailles d'argent et une médaille de bronze en équipe au cours des trois derniers Jeux panaméricains.

La Québécoise Colleen Loach, de Dunham, et sa monture Qorry Blue d'Argouges vont représenter le Canada au concours complet à Tokyo.