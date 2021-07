Les nageuses canadiennes ne peuvent suivre la cadence en finale du 4 x 200 m libre

Le quatuor canadien composé de Penny Oleksiak, de Summer McIntosh, de Kayla Sanchez et de Rebecca Smith avait de grandes ambitions pour la finale du relais 4 x 200 m libre féminin présentée jeudi, aux JO de Tokyo. Les représentantes de l’unifolié n’ont toutefois pas été en mesure de suivre le rythme imposé par le trio de tête en fin de course et ont dû se contenter de la 4e place.