Pavan et Humana-Paredes terminent en tête de leur groupe en volleyball de plage

Les Canadiennes Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes conservent leur fiche parfaite (3-0) grâce à une victoire en deux manches de 21-13 et 24-22 sur les Suisses Anouk Vergé-Dépré et Joana Heidrich, jeudi, aux Jeux de Tokyo. Elles terminent le tour préliminaire en tête du groupe A.