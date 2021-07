Premier test réussi pour les Canadiennes en rugby à 7

Les joueuses des deux pays semblaient nerveuses en première mi-temps. Le match a été ponctué de plusieurs ballons échappés et de quelques erreurs d'inattention.

Charity Williams a été la première à s’inscrire au pointage avec moins de deux minutes à jouer dans cette période de jeu. Elle a marqué un premier essai à la suite d’une longue course pour donner l'avance 7-0 à sa formation.

Williams se vengeait ainsi d’un jeu semblable survenu quelques minutes plus tôt lors duquel son adversaire brésilienne l’a arrêtée en agrippant ses cheveux au moment où elle se dirigeait seule vers la zone de buts.

Nous savions que les premiers matchs ne sont pas faciles, qu’il y aurait des nerfs, que le terrain allait être mouillé. Mais on savait, à la mi-temps, qu’on avait le conditionnement physique nécessaire pour connaître une bonne deuxième demie , a souligné la Québécoise Karen Paquin à la sortie du terrain.

Le Canada a véritablement pris son envol en deuxième mi-temps. Plus confiantes et plus appliquées techniquement, les joueuses ont sorti le rouleau compresseur. Keyara Wardley a marqué deux essais. Karen Paquin et Ghislaine Landry en ont obtenu un chacune.

Il y avait tellement d’émotions [lorsque j’ai marqué]. Mais j’étais juste heureuse de réussir ces essais. Une citation de :Keyara Wardley, équipe de Rugby du Canada

Le Canada jouera plus tard jeudi son deuxième match, contre les Fidji.

Il a remporté le bronze aux Jeux de Rio en 2016.