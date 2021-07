Basketball 3 contre 3 : les Américaines et les Lettons se couvrent d'or

Les Américaines et les Lettons ont remporté mercredi les deux premières médailles d'or en basketball 3 contre 3 dans l'histoire des Jeux olympiques.

Les Lettons ont eu raison des représentants du Comité olympique russe (ROC) 21-18 au terme d'un match épique qui s'est conclu par un superbe tir de deux points de Karlis Lasmanis. Il s'agit de l'unique médaille remportée par la Lettonie jusqu'à maintenant à Tokyo.

Dans un duel aux allures de guerre de tranchées, le Letton Edgar Krumins s'est battu jusqu'à la toute fin, tel un vrai guerrier, malgré une foulure à la cheville gauche.

Le joueur vedette de l'équipe russe Ilia Karpenkov a aussi eu un pépin lorsqu'il a défoncé la semelle de l'un de ses souliers. Sans paire de rechange, on pouvait l'apercevoir sur le banc en train de recouvrir sa chaussure de ruban adhésif pour revenir dans le match.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Chez les femmes, les États-Unis et le ROC se sont également livrées toute une bataille, d'où les Américaines sont sorties victorieuses 18-15.

Les représentantes du pays de l'Oncle Sam n'ont réussi aucun tir de deux points au cours de ce match, mais ça ne les a pas empêchées de monter sur la plus haute marche du podium.

Les Chinoises remportent la première médaille olympique

Plus tôt en journée, la Chine a vaincu la France 16-14 dans le tout premier match de basketball 3 contre 3 avec médaille à l'enjeu aux Olympiques.

La Chine a vaincu la France 16-14 dans le match pour la médaille de bronze. Photo : Getty Images / Christian Petersen

Bien que le match soit demeuré serré du début à la fin, les Chinoises ont été en avance tout au long de ce duel. Lili Wang a été particulièrement dominante avec neuf points pour mener son équipe vers la victoire.

La Chine a vaincu la France 16-14 dans le match pour la médaille de bronze. Photo : Getty Images / Christian Petersen

Chez les hommes, le duel pour la médaille de bronze a été à sens unique. La Serbie n'a eu besoin que de huit minutes pour vaincre la Belgique 21-10.

Les Serbes ont subi leur seule défaite du tournoi en demi-finales contre les joueurs du ROC.

Pour une première sur la scène olympique, le basketball 3 contre 3 aura régalé les amateurs avec un jeu rafraîchissant, plus intense et rapide que sa forme traditionnelle. On ne sait pas encore si la discipline sera de retour aux Jeux olympiques de Paris en 2024.