Podium à saveur allemande en dressage individuel

Les Allemandes Jessica von Bredow-Werndl et Isabell Werth ont respectivement terminé sur les première et deuxième marches du podium à l'épreuve de dressage individuel en sports équestres. La Britannique Charlotte Dujardin s'est emparée de la médaille de bronze.

Avec son cheval TSF Dalera, la championne von Bredow-Werndl a éclipsé la compétition avec des scores de 85,893 % dans le volet technique et de 97,571 % dans le volet artistique, pour une moyenne de 91,732 %.

Le cheval Bella Rose 2, d'Isabell Werth (89,657 %), et Gio, de Charlotte Dujardin (88,543 %), ont également charmé les juges de leur grâce.

Seule cavalière canadienne en lice, Brittany Fraser-Beaulieu a terminé au 18e et dernier rang après avoir obtenu un pointage de 76,404 % sur son cheval All In. Elle a pu participer à la finale après qu'un cheval des États-Unis eut été forcé de se désister au dernier moment.