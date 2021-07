Rugby à 7 : les Canadiennes sans complexe à l'aube du tournoi

Elles amorceront le tournoi olympique de rugby à 7 jeudi, au stade de Tokyo, contre les Brésiliennes. Elles sont les favorites du groupe B, qui comprend aussi les Françaises et les Fidjiennes, deux nations qui ne peuvent pas être prises à la légère.

Personne ne nous met plus de pression que nous-mêmes , a expliqué la capitaine de l’équipe, Ghislaine Landry. Elle fait partie des six joueuses qui sont montées sur la troisième marche du podium au Brésil.

L’Ontarienne sera encore une fois un pilier offensif pour le Canada, comme en font foi les 1356 points marqués durant sa carrière aux Séries mondiales de rugby, soit plus que quiconque.

Bianca Farella et Charity Williams, toutes deux des vétéranes qui étaient présentes à Rio, seront aussi surveillées de près par les équipes adverses, tout comme la dynamique nouvelle venue Pamphinette Buisa.

À lire aussi : L'équipe olympique de rugby à 7 féminin, du talent à la tonne

Il y a un an, nous pensions que nous étions prêtes. Maintenant, nous savons que nous le sommes , ont affirmé les joueuses en unisson lors de la conférence de presse qui a lancé leur semaine olympique, samedi, dans la capitale japonaise.

Cette confiance est nourrie par tout ce qu’a traversé l’équipe au cours de la dernière année. La pandémie, l’enquête indépendante à la suite d’une plainte des joueuses à leur fédération pour harcèlement et intimidation, le remplacement de l’entraîneur-chef, ainsi que les enjeux sociaux liés au mouvement Black Lives Matter et aux pensionnats autochtones ont forcé les joueuses à se poser des questions difficiles.

On a l’authenticité de se présenter sur le terrain comme on est, a indiqué Karen Paquin. On est capables de se soutenir beaucoup mieux, et ça se sent à l’intérieur de l’équipe. J’ai tellement hâte de le montrer.

Nous nous faisons confiance différemment, nous nous apprécions différemment et nous allons travailler tellement fort les unes pour les autres sur le terrain , a ajouté Landry, qui deviendra mère pour la première fois avec sa femme en septembre.

Cette nouvelle chimie devra opérer rapidement si le Canada, qui est classé au 3e rang mondial, veut remporter l’or olympique. Le Royaume-Uni domine le classement, suivi par la Nouvelle-Zélande. La France pointe en 4e place et a battu le Canada deux fois dans un tournoi préparatoire, à Dubaï, en avril.