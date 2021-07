La Côte d'Ivoire élimine l'Allemagne en soccer masculin

Un but contre son camp de Benjamin Henrichs a offert les commandes aux Ivoiriens à la 67e minute. Le superbe coup franc d'Eduard Löwen, six minutes plus tard, n'aura pas été suffisant pour sauver les Allemands, qui terminent au 3e rang du groupe D.

Les Allemands éliminés dès la phase de groupe Photo : Getty Images / Koki Nagahama

Dans l'autre match de ce groupe, Richarlison a inscrit un doublé pour permettre au Brésil de l'emporter 3-1 sur l'Arabie saoudite. L'attaquant d'Everton est en bonne position pour remporter le Soulier d'or du tournoi. Il a jusqu'ici marqué cinq buts en trois matchs.

Dans le groupe B, la Corée du Sud a profité d'un carton rouge décerné au défenseur Carlos Melendez pour humilier le Honduras 6-0. Cela confirme ainsi sa place au prochain tour.

La Nouvelle-Zélande a également obtenu son billet pour les quarts de finale grâce à un verdict nul de 0-0 contre la Roumanie, éliminée en raison d'un différentiel (-3) inférieur à celui des Néo-Zélandais (0).

Plus tard ce matin, l'Australie affrontera l'Égypte, tandis que l'Espagne devra en découdre avec l'Argentine dans le groupe C. Puis, la France disputera un match crucial contre le Japon pendant que l'Afrique du Sud tentera d'obtenir un premier point contre le Mexique dans le groupe A.