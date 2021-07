L'Allemagne, l'Argentine et la France éliminées dès le 1er tour en soccer masculin

L'Allemagne, l'Argentine et la France, trois puissances de la planète soccer du côté masculin, doivent dire au revoir au tournoi olympique dès la phase de groupe.

Dans le groupe D, la Côte d'Ivoire a accédé à la phase éliminatoire grâce à un match nul de 1-1 contre l'Allemagne mercredi. Ce résultat condamne du même coup la Mannschaft.

Un but contre son camp de Benjamin Henrichs a offert les commandes aux Ivoiriens à la 67e minute. Le superbe coup franc d'Eduard Löwen, six minutes plus tard, n'aura pas été suffisant pour sauver les Allemands, qui terminent au 3e rang du groupe.

Les Allemands éliminés dès la phase de groupe Photo : Getty Images / Koki Nagahama

Dans l'autre match de ce groupe, Richarlison a inscrit un doublé pour permettre au Brésil de l'emporter 3-1 sur l'Arabie saoudite. L'attaquant d'Everton est en bonne position pour remporter le Soulier d'or du tournoi. Il a jusqu'ici marqué cinq buts en trois matchs.

Dans le groupe B, la Corée du Sud a profité d'un carton rouge décerné au défenseur Carlos Melendez pour humilier le Honduras 6-0. Cela confirme ainsi sa place au prochain tour.

La Nouvelle-Zélande a également obtenu son billet pour les quarts de finale grâce à un verdict nul de 0-0 contre la Roumanie, éliminée en raison d'un différentiel (-3) inférieur à celui des Néo-Zélandais (0).

Les Argentins et les Français font leurs valises

L'Argentine n'a pu mieux faire qu'un match nul de 1-1 contre l'Espagne pour conclure la phase de groupe. Un but tardif de Tomas Belmonte, après un coup de pied de coin, a répliqué à celui du capitaine espagnol Mikel Merino, mais en vain.

La défaite subie par les Argentins contre les Australiens en lever de rideau du tournoi est revenue hanter les compatriotes de Lionel Messi. Malgré la victoire de 1-0 des Sud-Américains sur les Égyptiens, c'est le différentiel qui départage deux équipes à égalité dans le tournoi olympique. Les Égyptiens ont battu les Australiens 2-0 pour s'emparer de la 2e place du groupe C.

Quant à la France, elle aura connu un tournoi olympique à oublier. Vaincus 4-1 par le Mexique dès leur premier match, les Bleus ont subi une correction de 4-0 contre le Japon mercredi.

Les Nippons finissent au sommet du groupe A, tandis que le Mexique prend le 2e rang après avoir battu l'Afrique du Sud 3-0 pour conclure la phase préliminaire.