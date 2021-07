Auger-Aliassime et Dabrowski éliminés d'entrée en double mixte

Félix Auger-Aliassime et Gabriela Dabrowski n'ont fait que passer dans le tournoi de double mixte des Jeux de Tokyo. Les Canadiens ont mordu la poussière au premier tour contre le duo grec formé de Stefanos Tsitsipas et de Maria Sakkari.

Le tandem unifolié a essuyé un revers en deux manches de 3-6 et 4-6 dans un match qui a duré 71 minutes.

Pour une bonne partie de la première manche, les duos grecs et canadiens sont demeurés à service égal. À 4-3 en faveur de la Grèce, une volée dans le filet de Dabrowski a permis à Tsitsipas et Sakkari d’inscrire le bris et de s’emparer de la manche sur leur jeu de service suivant.

Encore ébranlés par ce bris, les Canadiens ont à nouveau concédé leur service, dès le premier jeu de la deuxième manche.

Auger-Aliassime et Dabrowski ont par la suite tenté de remonter la pente, mais le duo grec a fermé la porte lors des deux balles de bris que se sont procurées les Canadiens lors de la manche.

Cette défaite signifie qu’il ne reste plus aucun Canadien en lice dans le tournoi olympique de tennis.

Tsitsipas et Sakkari poursuivront leur route en affrontant la paire australienne composée de John Peers et de la no 1 au monde en simple, Ashleigh Barty.

Deux heures avant de disputer son match de double mixte, Tsitsipas a foulé le court japonais en solo et s’est incliné face au Français Ugo Humbert en huitièmes de finale de la compétition.

Plus tôt cette semaine, Auger-Aliassime a rangé sa raquette dès le premier tour en simple après avoir subi une défaite en deux manches contre l'Australien Max Purcell.