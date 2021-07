Une première victoire en water-polo pour le Canada

Après s’être inclinées à leurs deux premières rencontres, devant les Australiennes et les Espagnoles, les Canadiennes n'ont pas raté leur occasion face aux Sud-Africaines, 14es au dernier Championnat du monde et grandes négligées du groupe A.

Ces dernières n’ont pas fait le poids face aux, 9es au mondial de Gwangju en 2019, qui ont profité de ce duel pour faire le plein de buts. En cas d’impasse dans leur poule au terme du tour préliminaire, cette statistique pourrait faire la différence et leur permettre d’avancer au tour éliminatoire.

Ça fait du bien. Notre objectif aujourd’hui était de profiter de la longue passe. On a bien exécuté et notre jeu était fluide , a indiqué la Britanno-Colombienne Gurpreet Sohi.

C’est important pour nous de jouer notre match, peu importe qui est notre adversaire et quel est le défi. Aujourd’hui, c’était un bon match pour nous. On est revenues à la base, on a pris un quart à la fois, une possession à la fois, et on a mis en pratique ce qu’on avait discuté en réunion d’avant-match. Ça donne beaucoup de confiance pour la suite. Nous allons garder le rythme.

Une citation de :Gurpreet Sohi