Hugo Houle prend le 13e rang du contre-la-montre

Bien en jambes, le coureur canadien, qui était le septième à s'élancer, a conclu le parcours en 57 min 56 s 46/100. Il a détenu le temps de référence pendant près d’une heure avant que le Belge Remco Evenepoel ne retranche 37 secondes à son chrono et prenne sa place au sommet du classement.

Quand j’ai vu que j’étais dans les temps d’Evenepoel, je me suis dit que j’avais fait une solide ride! À 30 secondes de gars comme [Rigoberto] Uran ou Evenepoel, c’est exceptionnel pour moi. Je me sentais bien. J’étais vraiment content , a mentionné Houle après sa course.

C’est finalement le Slovène Primoz Roglic qui l’a emporté en 55:04,19 avec plus d’une minute d’avance sur son plus proche poursuivant, le Néerlandais Tom Dumoulin (56:05,58). L’Australien Rohan Dennis (56:08,09) a complété le trio de tête.

Le Slovène Primoz Roglic Photo : Getty Images / Michael Steele

J’ai tout donné aujourd’hui. J’avais une bonne concentration, et je pense que j’ai bien géré ce que j’ai été capable de faire. Une citation de :Hugo Houle, cycliste

Le Québécois a réalisé et même dépassé l’objectif qu’il s’était fixé de terminer parmi les 15 premiers coureurs.

De faire le top 15 aujourd’hui, pour moi, c’est une performance exceptionnelle. C’est le meilleur que je puisse aller chercher. Si tu regardes autour de moi, ce sont de grosses machines. J’ai fait une belle performance, et je suis bien content , a-t-il insisté.

Houle avait pris le 21e rang lors de cette même épreuve à Rio en 2016.