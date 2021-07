Simone Biles se retire du concours individuel complet à Tokyo

Après une évaluation médicale, Simone Biles s'est retirée de la finale du concours complet. Elle est encore qualifiée pour quatre finales qui doivent se tenir la semaine suivante , a écrit sur Twitter USA Gymnastics.

Nous soutenons Simone dans sa décision et applaudissons le choix qu’elle fait de prioriser son bien-être. Son courage est un modèle pour tous. Une citation de :USA Gymnastics

L'athlète de 24 ans est la tenante du titre au concours individuel complet, épreuve qui se tiendra jeudi.

Elle a créé la surprise mardi en abandonnant pendant la compétition par équipe après un passage à la table de saut en dessous de ses standards habituels. La championne américaine, une icône au-delà de son propre sport, avait craqué en pleine compétition du concours général par équipe, évoquant une pression très lourde à gérer.

Simone Biles, avec 25 médailles, dont 19 en or, est la gymnaste la plus décorée de l’histoire des Championnats du monde. Elle a décroché cinq médailles, dont quatre en or, à Rio en 2016. Elle est considérée comme la plus grande gymnaste de tous les temps.

Elle est encore qualifiée pour quatre finales qui doivent se tenir la semaine prochaine (poutre, sol, barres, saut) et avait indiqué mardi soir que la question de sa participation se déciderait jour par jour.