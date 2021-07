Entrée réussie pour Tammara Thibeault, Caroline Veyre éliminée

Il s’agissait d’un premier duel entre les deux athlètes.

La Canadienne a mis du temps à se mettre en marche dans le ring. Nettement désavantagée par sa taille, la Kazakhe a voulu compenser par sa vitesse face à la Shawiniganaise de 24 ans. Elle est parvenue à servir de bons crochets à la tête de Thibeault à la fin du premier round. Trois juges ont néanmoins donné l’avantage à la Canadienne.

Ça faisait longtemps que je n'étais pas montée sur le ring pour une compétition. C'est le fun de briser la glace! Une citation de :La boxeuse Tammara Thibeault

Tammara Thibeault a été plus efficace en contre-attaque au second round et a réussi à garder à distance Ryabets, qui s’est montrée plus hésitante.

La boxeuse kazakhe est toutefois revenue à la charge au dernier round, mais Tammara Thibeault est demeurée en contrôle. La Québécoise a semblé trouver son rythme et a connu son meilleur round. Un bon crochet de la gauche a notamment projeté la Kazakhe au sol. Les juges ont finalement remis trois cartes de 30 à la représentante du Canada, une de 29 et une de 28.

Tammara Thibeault est la dernière boxeuse de la délégation canadienne toujours être en action à Tokyo. Elle fera face en quarts de finale à la Néerlandaise Nouchka Fontijn, médaillée d'argent aux Jeux olympiques de Rio. Cette dernière a battu la Polonaise Elzbieta Wojcik 4-1 à son premier combat.

Lors des Championnats du monde 2019, Fontijn avait eu le dessus sur Thibeault en demi-finales.

Ici, on se concentre sur le processus. On va continuer comme ça et on va se préparer en conséquence , a dit Thibeault.

Caroline Veyre éliminée en quarts de finale

Du côté des moins de 57 kg, Caroline Veyre n’a pas trouvé réponse face à la défense de l’Italienne Irma Testa. La Montréalaise a été vaincue 5-0 en quarts de finale, ce qui a mis un terme à son parcours olympique.

L’Italienne a été très active dès le début du face-à-face et a offert plusieurs bonnes combinaisons. Les juges lui ont tous donné l’avantage au terme du premier round.

Le second engagement s’est déroulé de manière similaire. Caroline Veyre a réussi plus de coups, mais l’Italienne est restée en parfait contrôle. Plus rapide, Irma Testa a bloqué la majorité des frappes dirigées vers elle.

La boxeuse canadienne a tenté le tout pour le tout au troisième et ultime round. Ses bonnes intentions ont convaincu trois juges. Des résultats toutefois insuffisants pour devancer la boxeuse italienne qui l’a remporté par décision unanime. Irma Testa a conclu avec deux cartes de 30 et trois cartes de 29 pour éliminer la Canadienne.

Le plan était d'essayer de la coincer dans les câbles et de lancer plusieurs coups, parce qu'elle esquivait beaucoup au départ. Une séquence aurait pu me permettre de la toucher, mais elle se déplaçait plus que ce à quoi je m'attendais , a expliqué Caroline Veyre. Cette agilité de l'Italienne l'a d'ailleurs forcée à adopter une nouvelle stratégie pour conclure le combat.

À la fin, j'ai changé mon plan pour aller au corps en sachant que ça allait la fatiguer. Ç'a fonctionné et on m'a donné le dernier round, mais je n'aurais pas pu commencer de cette façon parce qu'elle était toute fraîche et rapide. C'est une bonne boxeuse, difficile à toucher, grande et très habile.

Âgée de 32 ans, Veyre participait à ses premiers Jeux olympiques. Elle avait battu la Croate Nikolina Cacic en début de tournoi.