Rugby à 7 : les Canadiens perdent dans les derniers instants

Les États-Unis ont été les premiers à s’inscrire au pointage grâce à un essai de Carlin Isles après un peu plus de deux minutes de jeu. Harry Jones a vite répliqué pour le Canada. Il a créé l’égalité et les deux formations étaient à 7-7 à la demie.

Plus de cinq minutes se sont écoulées à la reprise avant que l’Américain Martin Iosefo redonne l'avance aux siens. À la remise en jeu, Iosefo n’a donné aucune chance à ses opposants en profitant de son positionnement pour tromper la vigilance de la défense canadienne.

La marque de 14-7 n’a toutefois pas duré et le Canada est revenu dans le match grâce à un essai de Justin Douglas. Une brèche s’est formée devant le Britanno-Colombien, qui n’en demandait pas plus. Il s’est faufilé jusqu’à la zone des buts et Nathan Hirayama a réussi le converti pour faire 14-14.

Avec quelques minutes ajoutées au tableau indicateur, le Canadien Harry Jones a reçu un carton jaune. L’Américain Carlin Isles a repris le ballon au sol et a saisi l’occasion pour marquer son deuxième essai et sceller l’issue du match, tout juste avant la tenue d’une prolongation. Madison Hughes a réussi le converti pour mettre fin à la rencontre.

Il s’agissait du premier de deux duels pour déterminer les classements 5 à 8. Le Canada jouera pour l’obtention de la 7e place un peu plus tard contre l'Australie.