Penny Oleksiak devient la plus grande médaillée canadienne des Jeux d'été

Oleksiak compte maintenant six médailles à sa collection (une d’or, deux d’argent et trois de bronze). Elle en avait décroché quatre à Rio, en 2016. À Tokyo, elle a aussi remporté l'argent au relais 4 x 100 m avec Kayla Sanchez, Margaret Mac Neil et Rebecca Smith.

Elle surpasse le coureur Phil Edwards (cinq de bronze) et la rameuse Lesley Thompson (une d’or, trois d’argent et une de bronze), avec qui elle codétenait le record.

Ça me trottait un peu dans la tête, mais je ne m'en faisais pas avec cela. J'ai vraiment travaillé très fort dans les 50 derniers mètres, je suis fière d'avoir le bronze , a lancé la jeune femme de 21 ans à sa sortie de la piscine lorsque questionnée sur son exploit.

Penny Oleksiak est devenue la plus grande médaillée de l'histoire du Canada aux Jeux d'été en remportant le bronze au 200 m libre. Photo : Getty Images / Jonathan Nackstrand

L'épreuve a été remportée par Ariarne Titmus, de l'Australie, en 1 min 53 s 50/100, qui a devancé Bernadette Siobhan Haughey (1:53,92), de Hong Kong.

Quatrième au dernier virage, Oleksiak a pigé dans ses réserves d'énergie. Elle a conclu le parcours en 1:54,70, le meilleur temps de sa carrière dans cette épreuve, tout juste devant la Chinoise Junxuan Yang (1:55,01).

Je suis arrivée ici dans un état d'esprit différent de celui de 2016. Je suis arrivée en sachant que j'ai un très bon bagage, sachant que je ne suis pas ici par chance, mais grâce à mon travail, a mentionné la médaillée de bronze, qui doit encore participer à deux épreuves de relais et au 100 m libre à Tokyo.

C'est l'épreuve dans laquelle je n'attendais pas de résultat. Ça me donne beaucoup de confiance. Je suis enthousiaste pour les prochaines épreuves. Une citation de :Penny Oleksiak, médaillée de bronze du 200 m libre

Oleksiak deviendrait la plus grande médaillée canadienne des Jeux olympiques, hiver et été confondus, avec une autre médaille. Cindy Klassen (patinage de vitesse sur longue piste) et Clara Hughes (cyclisme et patinage de vitesse sur longue piste) en comptent aussi six.

Pickrem manque de vitesse

La Canadienne Sydney Pickrem n’a pas été en mesure d'imiter Oleksiak dans la finale du 200 m quatre nages. La nageuse de 24 ans a pris le 6e rang de l’épreuve remportée par la Japonaise Yui Ohashi.

Pickrem a parcouru la distance en 2:10,05 loin derrière Ohashi (2:08,52).

Le podium a été complété par les Américaines Alex Walsh (2:08,65) et Kate Douglass (2:09,04).

Pas de chance pour les Canadiens au 100 m libre

Plus tôt dans la journée, les Canadiens Joshua Liendo et Yuri Kisil ont raté l’occasion de se qualifier pour la finale du 100 m libre.

Les deux nageurs ont pris les 7e et 8e rangs de leur vague, remportée par l’Américain Caeleb Dressel en 47,23. Liendo a conclu la distance en 48,19, le meilleur temps de sa carrière à 18 ans, alors que Kisil a arrêté le chrono à 48,31.