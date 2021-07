La victoire de Maude Charron fait vibrer le Bas-Saint-Laurent

« C’est une médaillée olympique en or, il faut qu’on se le répète pour le croire », s’exclame Claire Garon, la mère de Maude Charron, avec émotion. L’haltérophile originaire de Sainte-Luce près de Rimouski est montée, mardi, sur la plus haute marche du podium dans la catégorie des -64 kg à Tokyo, à la grande fierté de ses parents et de toute la région.