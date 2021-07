Les volleyeuses Heather Bansley et Brandie Wilkerson signent une première victoire

À leur deuxième match du tour préliminaire en volleyball de plage, Heather Bansley et Brandie Wilkerson ont obtenu leur première victoire du tournoi olympique, mardi. Les Canadiennes ont vaincu les Argentines Ana Gallay et Fernanda Pereyra en deux manches de 22-20 et 21-12.

Les représentantes de l’Argentine n’étaient pas dans le coup au départ et ont laissé les Canadiennes creuser un écart de 8-2, notamment grâce à trois as. Gallay et Pereyra se sont reprises et ont ramené le pointage à 10-11 avant la pause technique.

Les deux Ontariennes ont vite retrouvé leur élan au parc Shiokaze pour faire 15-12. Leur irrégularité au service leur a toutefois compliqué la tâche et les Argentines ont pris l'avance pour une première fois à 18-17. Un bloc de Brandie Wilkerson a permis à la formation canadienne de remporter la première manche 22-20.

Une fois de plus, les Canadiennes ont commencé le second engagement en force. Elles sont demeurées en contrôle jusqu’à la toute fin. Un smash de Wilkerson est venu boucler la boucle à 21-12 après 39 minutes de jeu.

Les Canadiennes ont commis 15 erreurs au service au cours de cette partie, soit deux fois plus que les volleyeuses argentines. Elles ont toutefois compensé avec six as, tandis que leurs adversaires n'en ont réussi aucun.

Revenir d’une défaite est toujours difficile et on se retrouvait dans une situation où on devait absolument gagner. On est contentes d’avoir été capables de se ressaisir et rester concentrées , a déclaré Heather Bansley après la victoire.

En lever de rideau, Heather Bansley et Brandie Wilkerson avaient perdu en trois manches de 21-18, 15-21 et 11-15 contre les Chinoises Wang Fan et Xia Xinyi. Elles se mesureront aux Brésiliennes Agatha Bednarczuk et Eduarda Santos Lisboa, jeudi, à l’occasion de leur dernière rencontre du tour préliminaire. Bednarczuk avait décroché la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Rio aux côtés de son ancienne coéquipière Barbara Seixas.

Bansley admet qu’elles devront être plus constantes pour l’emporter à nouveau.

On devra mieux jouer. On n’a pas encore été à notre meilleur jusqu’à maintenant. […] Il faudra rester dynamiques. C’est une équipe forte, mais nous l’avons déjà affrontée et on sait à quoi s’attendre.

À lire aussi : Les volleyeuses Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes demeurent invaincues

Plus tôt dans la journée, les Américaines April Ross et Alix Klineman ont défait les Espagnoles Liliana Fernandez Steiner et Elsa Baquerizo McMillan.

Les championnes du monde Sarah Pavan et Melissa Human-Paredes tenteront quant à elles de conserver leur fiche parfaite à Tokyo jeudi.

Les Canadiennes affronteront le duo suisse composé d’Anouk Verge-Depre et de Joana Heidrich, qui a lui aussi remporté ses deux premiers duels du tournoi.