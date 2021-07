Le Canada écrase le Japon et garde espoir d'une médaille en rugby à 7 masculin

Le Canada a profité d’adversaires généreux pour rapidement prendre l'avance. L’équipe a marqué trois essais en moins de six minutes et menait déjà 19-0 à la demie.

Connor Braid a été la grande vedette des siens dans la victoire avec 15 points.

Nous étions un peu confus après nos performances dans les premiers matchs. On savait qu’on avait besoin de points et d’une victoire. Nous voulions faire confiance à notre processus et bien faire les choses. Nous nous donnons une chance [de continuer] , a souligné Braid, heureux du résultat.

Le Canada pourrait encore se qualifier parmi les deux nations qui se classent meilleures troisièmes, malgré ses deux défaites en début de tournoi.

Il devra attendre le résultat de la rencontre entre l’Argentine et la Corée du Sud, de même que celle opposant le Kenya à l’Irlande, avant de voir s’il passera à la phase des médailles.