Triathlon : Flora Duffy en or, Amélie Kretz 15e

Elle a terminé le parcours, seule au fil d’arrivée, en 1 h 55 min 36 s, plus d’une minute devant la Britannique Georgia Taylor-Brown. L’Américaine Katie Zaferes a complété le podium.

C’est si spécial d’obtenir cette médaille! J’avais ce rêve de petite fille depuis que j’ai commencé le sport à 8 ans. Je voulais être championne olympique même si peu de gens y croyaient dans ma petite île. Je réalise ce rêve , a réagi une Duffy avec un large sourire.

La seule autre médaille de l'histoire des Bermudes avait été obtenue en boxe, en 1976, à Montréal.

La Québécoise Amélie Kretz a pris le 15e rang, terminant le parcours en un peu plus de 2 h. C'est le meilleur résultat d'une triathlonienne canadienne aux Jeux olympiques. Elle avait pris le 34e rang à ses premiers Jeux à Rio, en 2016.

La Canadienne Amélie Kretz tente de suivre Miriam Casillas, de l'Espagne, durant l'épreuve de triathlon aux Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Getty Images / Cameron Spencer

Je n’ai pas eu la nage que je voulais, mais je me suis battue jusqu’à la fin. Ç'a été une bataille. Juste de me qualifier à la dernière minute me rend très émotive. Je suis vraiment fière de l’effort que j’ai donné , a dit Kretz, au bord des larmes après sa course.

J’aurais aimé que mes parents soient ici et que mon entraîneur soit avec moi, mais c’est la réalité. Au moins, on est ici et on a pu avoir une course. Une citation de :Amélie Kretz, 15e

Sa compatriote Joanna Brown, de Carp, en banlieue d’Ottawa, n’a pas terminé la course. Elle faisait partie d’un groupe qui a été rattrapé par la meneuse avant la deuxième transition et a donc été éliminée.

Des conditions très difficiles

Les meilleures triathloniennes du monde ont participé à cette épreuve olympique dans des conditions éprouvantes à Tokyo. La course a été lancée avec 15 minutes en retard en raison d’un typhon qui s’abat sur la région.

La pluie a causé la chute de plusieurs athlètes pendant la portion de vélo.

Je tentais de rester réchauffée avant la course au lieu de me rafraîchir. Ce n’était pas le scénario qu’on attendait. Une citation de :Flora Duffy, championne olympique du triathlon

Le départ du triathlon féminin a été donné avec 15 minutes de retard à Tokyo. On voit Amélie Kretz (19) qui s'apprête à sauter. Photo : Getty Images / Cameron Spencer

J’ai vraiment appris à m’adapter dans toutes les conditions et dans toutes les circonstances cette année [...] On s’est fait dire que c’était beau et chaud à Tokyo. On a eu des conditions complètement différentes, mais j'étais prête à tout , a rigolé Kretz.

La médaillée d’argent, Georgia Taylor-Brown, a par ailleurs fait preuve d’énormément de caractère. Elle a subi une crevaison à son pneu arrière dans le dernier kilomètre de la course de vélo. Elle est sortie de la zone de transition au 16e rang avant d’amorcer une irrésistible remontée.